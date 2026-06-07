يونيسيف يطرح قيودًا تقنيّةً للطفل تحت 14 عامًا، والسيسي يدعو إلى تسريع الذكاء الاصطناعي في الصحة، وباكستان تعزز دورها الدبلوماسي الإقليمي

إعلان مدير حماية الأطفال في "يونيسيف" عن مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال دون 14 سنة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع ميكنة التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأكيد سحر كامران دور باكستان المحايد في المساعي الدبلوماسية الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار.

أعلن مدير حماية الأطفال في منظمة " يونيسيف " عن مجموعة من المقترحات الجريئة التي تهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا الرقمية للأطفال دون سن الرابعة عشرة، مشدداً على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تحكم الوصول إلى التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وأوضح المسؤول أن التعرض المبكر للمحتوى غير الملائم والآثار السلبية للإفراط في التعاطي مع الشاشات قد يؤدي إلى اضطرابات سلوكية وصحية، بما في ذلك قلق وتوتر وأضرار في تطور الدماغ. من خلال هذه المبادرة، تطالب "يونيسيف" بتفعيل آليات تقييد عمرية داخل المتاجر الرقمية، وإلزام مطوري التطبيقات بإظهار تنبيهات واضحة للآباء حول المحتوى المناسب، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية في المدارس والأسر حول مخاطر الإدمان الرقمي وأهمية الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تسريع عمليات ميكنة نظام التأمين الصحي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المنشآت الطبية الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى مع وزراء الصحة، التكنولوجيا والاتصالات، حيث أكد السيسي أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل الفاقد، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة بالأدلة.

كما شدد على ضرورة تدريب الكوادر الطبية على استخدام الأدوات الذكية، وتطوير بنية تحتية تضمن أمان البيانات وحمايتها من الاختراقات، مع التركيز على تحقيق تكامل بين سجلات المرضى الإلكترونية وتطبيقات التحليل التشخيصي المستند إلى الذكاء الاصطناعي. من جانب آخر، أكدت سحر كامران، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، على الدور المتنامي لباكستان في الجهود الدبلوماسية الإقليمية، مشيرة إلى أن إسلام آباد تسعى لتكون شريكًا محايدًا وموثوقًا يدعم مسارات الحوار والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت كامران أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل السياسي وتبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من عدم توفر تفاصيل دقيقة حول مضمون المباحثات. وأكدت أن استمرار قناة الاتصال الدبلوماسية يعكس رغبة جميع الأطراف في تجنب العنف واللجوء إلى حلول سياسية، وهو ما سيعزز فرص السلام والاستقرار ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني من تبعات النزاعات الإقليمية.

كما أضافت أن نجاح هذه المساعي سيؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال واستعادة الثقة في الأسواق الدولية، خاصة في قطاع الطاقة والنقل البحري، حيث لا يزال خطر التصعيد في مضيق هرمز يشكل تهديدًا للمنشورات النفطية الأمريكية والعالمية





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