يونيسف تحذر من تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي في مناطق النزاع

تقرير جديد لمنظمة اليونسيف يكشف عن تضاعف الهجمات على البنية التحتية للمياه في 23 دولة بين 2021 و2025، مع استهداف العاملين والمجتمعات المحلية وتفاقم أزمة الصحة العامة.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تقريرًا مفصلاً يحذر من تزايد الهجمات الموجهة ضد أنظمة المياه و الصرف الصحي في مناطق النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير هذه الأنظمة بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2025.

تقرير يونيسف يكشف حجم الدمار

كشف التقرير المعنون "المياه تحت النيران" أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بالإضافة إلى العاملين فيها والمستفيدين منها، وقعت في 23 دولة وإقليم خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى يونيو 2026.

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وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "كاثرين راسل" أن استهداف هذه الأنظمة يُحرِم الأطفال بشكل مباشر من مياه الشرب الآمنة، ويمنع الخدمات الأساسية التي تعتمد على عمل المياه من أن تؤدي مهامها بكفاءة، مما يهدد بقاء المدنيين بشكل عام.

آليات الحماية وجمع البيانات

حددت منظمة "اليونيسف" مجموعة من الإجراءات الاستباقية لحماية المدنيين، على اعتبار أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تعتبر عنصراً لا غنى عنه لبقاء السكان في مناطق النزاع، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال.

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وشمل ذلك إنشاء آلية منهجية لجمع البيانات حول الهجمات التي تستهدف مرافق المياه، وحماية العاملين في قطاعات المياه والطاقة، وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للإمدادات الأساسية اللازمة لاستمرارية عمل الأنظمة الحيوية في ظل الحصار أو الاشتباكات.

كما دعا التقرير إلى الاستثمار في نهج قادرة على الصمود في وجه النزاعات، ودعم ترتيبات استمرارية الخدمات التي تقودها جهات محلية لضمان بقاء شبكات المياه قائمة حتى في أصعب الظروف الأمنية.

تفاصيل الهجمات وأمثلة عالمية

حدد التقرير سبعة أنواع محددة من الهجمات، تتراوح بين استهداف محطات المعالجة وخطوط الأنابيب والآبار، وصولا إلى تلويث مصادر المياه، أو فرض قيود مشددة على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه وتطهيرها.

وثق التقرير حالات خطيرة، ففي ولاية الخرطوم، لم تتبق سوى محطة واحدة فقط من أصل 13 محطة لمعالجة المياه تعمل بكامل طاقتها بحلول مارس 2024، بينما تعرض أكثر من 130 ألف متر من خطوط أنابيب الصرف الصحي للتدمير في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

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وفي العراق، أدى هجوم مسير على حقل للغاز في نوفمبر 2025 إلى خفض إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 80%， مما اضطر السلطات إلى تقنين إمدادات الطاقة وتوزيعها بشكل انتقائي بين مشاريع المياه والمستشفيات والمدن، مما يؤكد أن انقطاع المياه قد يحدث حتى بقاء الأنابيب سليمة.

تداعيات إنسانية وائتمانات النقص

شددت "اليونيسف" على أن غياب المياه النظيفة يؤدي إلى سلسلة من التبعات الصحية الخطيرة، بما في ذلك عدم القدرة على تعقيم المعدات في المرافق الصحية، أو إجراء عمليات الولادة بشكل آمن، أو تحضير الحليب العلاجي المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وثق التقرير تعرض الأطفال للقتل أو الإصابة أو الأذى أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على المياه، خاصة في قطاع غزة، كما أشار إلى المخاطر المحدقة بالنساء والفتيات اللواتي يتولين جلب المياه، بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي وفقدان فرص التعليم.

سجلت الأمم المتحدة مقتل 14 موظفا من مؤسسات المياه في لبنان خلال النزاع عام 2024، وسط نقص حاد في التمويل؛ ففي البلدان التي تشهد استجابة منسقة، يحتاج 137.9 مليون شخص إلى المساعدة، بينما لم يتم توفير سوى 26% من التمويل المطلوب لعام 2026.