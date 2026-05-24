时间:2026年6月4日 开始 2026年上学期(Term II) امتحانات高级学校在 القاهرة和吉里亚

Neveahood خبرة (2023-04-03) امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني تبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة يوم الخميس 4 يونيو 2026 على أن يكون الطلاب قد اجتهدوا في التحضير والاستعداد لذلك، وذلك اعتمادًا على الجدول المعلن في كل محافظة. يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في القاهرة وكذلك الجيزة حسب جدول واحد المتاح لكل محافظة. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسةWednesday 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري) 4 يوليو. الجدول المتوفر في محافظة الجيزة من النحو التالي : الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية، حيث يذكر وقت الانتهاء في كل محافظة. حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تعليمات مشددة بشأن الامتحانات، والتي تطالب بالطريقة التي يتم بها الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ الامتحانات في جميع الموضوعات والشروط والأحكام الخاصة بها. يجب على الطلاب الالتزام بالتمرينات الخاصة بالعملية والمرونة، مثل أعمال الامتحانات في أحد مكاتب الامتحانات المحلية الحكومية. يجب على الطلاب التصديق على ملمح الضمانات الشخصية بعد الطلب فيما يتعلق بالامتحانات الخاصة بهم،تحضير والاستعداد مع الطلاب الآخرين أيضا.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن صدور تعليمات مشددة بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026





