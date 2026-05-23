"أنثروبيك" تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة قد تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي

أفادت وكالة"بلومبرج" الإخبارية بأن شركة"أنثروبيك" (Anthropic)، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي الشهير"كلود" (Claude)، تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة قد تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وذلك في خطوة قد تعيد تشكيل خارطة النفوذ المالي في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. ووفقًا لمصادر مطلعة، فمن المتوقع الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة بحلول الأسبوع المقبل، مما يعكس السباق المحموم بين كبرى الشركات التكنولوجية والناشئة للهيمنة على هذا القطاع الاستراتيجي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فمن المتوقع الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة بحلول الأسبوع المقبل، مما يعكس السباق المحموم بين كبرى الشركات التكنولوجية والناشئة للهيمنة على هذا القطاع الاستراتيجي. تشير التوقعات إلى أن هذه الجولة ستدفع بالقيمة السوقية لشركة"أنثروبيك" إلى ما فوق 900 مليار دولار أمريكي، مما يضعها في منافسة مباشرة لانتزاع لقب"الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم" من غريمتها التقليدية"أوبن آي إي" (OpenAI).

تقود الجولة تحالفات استثمارية كبرى تشمل"سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital)، و"دراغونير إنفستمنت" (Dragoneer Investment Group)، و"ألتيميتر كابيتال" (Altimeter Capital)، و"غرين أوكس كابيتال" (Greenoaks Capital Partners)، حيث تخطط كل مؤسسة لضخ نحو 2 مليار دولار. ستشهد الجولة أيضاً مشاركة من داعمين مؤسسيين بارزين ومستثمرين سابقين مثل"فاوندرز فاند" (Founders Fund) التابع للملياردير بيتر ثيل، ومؤسسة"جنرال كاتاليست" (General Catalyst)





