"6 أكتوبر": قرار لتخصيص الأراضي لصاحب المشروع مقابل 50%"

قامت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 104 الصادر في 12 مايو 2026 بتصدير قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1344 لسنة 2025، والذي يتضمن تخصيص قطعة أرض في 6 أكتوبر للمالك مقابل 50% من قيمتها، وذلك بناءً على اتفاقية ببناء سكني، كما ينص على اعتماد تخطيط وتقسيمها وفقًا للحدود الموضحة بالعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 6 نوفمبر 2024.

ويقضي القرار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10 آلاف و500 متر مربع، وفقًا للحدود الموضحة بالعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 6 نوفمبر 2024. أكد القرار التزام المخصص له الأرض باستمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة، وفق الضوابط المنظمة لتقنين أوضاع الأراضي التي سبق تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، مع schimbareالنشاط من زراعي إلى سكني.

على عدم جواز الإعلان أو الحجز أو بيع وحدات المشروع قبل الحصول على موافقة الهيئة المختصة، والالتزام بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة. كما ألزم القرار المخصص له الأرض بإزالة أي إشغالات أو معوقات قبل استخراج تراخيص البناء، وتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، والالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع الصادرة من الجهات المختصة.

تضمن القرار ضرورة اعتماد الرسومات التنفيذية لشبكات المرافق والاتصالات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وأماكن لشحن، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية وفق ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. نص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه. "





