'Egyptian Fan Zone' تستقبل جماهير الكرة المصرية لمباراة مصر وبلجيكا تجربة مجانية ومثيرة في العاصمة الجديدة

فعالية Egyptian Fan Zone في العاصمة الجديدة توفّر مشاهدة مجانية لمباراة مصر وبلجيكا عبر شاشات عملاقة وأنشطة ترفيهية، مع تسجيل مجاني عبر منصة تذكرتي، وتستهدف جذب آلاف الجماهير في أجواء آمنة ومنظمة.

في أجواء مليئة بالتشويق والجماهيرية، تستعد العاصمة الجديدة لاستقبال تجربة فريدة من نوعها لعشّاق كرة القدم عبر الفعالية الضخمة " Egyptian Fan Zone " التي ستتيح للجمهور متابعة مباراة المنتخب المصري ضد بلجيكا مجانًا، وتعيد إحياء أجواء الملاعب العالمية داخل مساحات مخصصة داخل المدينة.

تأتي هذه المبادرة لتقديم طريقة مشاهدة مختلفة تمامًا، تجمع بين حماس الجماهير وتنظيم احترافي عالي المستوى، حيث تم تجهيز المنطقة بشاشات عملاقة ذات جودة وضوح عالية، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تضمن أن يتحول الوقت المخصص للمباراة، الذي يتجاوز تسعين دقيقة على أرض الملعب، إلى حدث جماهيري متكامل يمتد إلى ما قبلها وبعدها. تُعد "Egyptian Fan Zone" واحدة من أكبر مناطق المشجعين في مصر، وتُفتح للزوار خلال أهم البطولات القارية والعالمية.

تسعى الفعالية إلى خلق تجربة مشاهدة مباشرة لا تقارن، من خلال توفير شاشات عرض ضخمة تغطي مساحة واسعة تُحاكي أجواء الاستاد، مع مراعاة تفاصيل مثل الإضاءة، الصوت، ومناطق الجلوس المريحة. بالإضافة إلى ذلك، تحيط بالمنطقة مناطق مخصصة للعائلات والشباب، ومناطق للألعاب التفاعلية، وعروض فنية تُضيف طابعًا احتفاليًا مفتوحًا يختلف عن التجربة التقليدية داخل الاستاد. كل ذلك يأتي في إطار توفير بيئة آمنة ومنظمة، مع فرق أمنية وإدارية متخصصة تهدف إلى ضمان سلاسة الدخول والخروج وإدارة الحشود.

من أجل ضمان مشاركة أوسع، وفرت منصة "تذكرتي" طريقة تسجيل مجانية وسهلة للاطلاع على الفعالية، حيث يتم حجز المقاعد بنظام "أسبقية التسجيل" حتى إكتفاء السعة المحددة. توجه الدعوات إلى جميع فئات المجتمع، من أفراد عائلات إلى شباب وأطفال، مع توفير مساحات للراحة وتناول الطعام، فضلاً عن أنشطة ترفيهية متتابعة طوال اليوم لضمان عدم ملل الحضور. ومن المتوقع أن تصبح منطقة المشجعين نقطة جذب رئيسية للجماهير المصرية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بمباراة المنتخب التي تُعد من أقوى المواجهات في مسار البطولة.

سيقصد آلاف المتابعين الحدث في تمام العاشرة مساءً، حيث سيتعالى الهتاف والتشجيع المباشر، لتخلق أجواءً استثنائية تُعيد للأمة روح الانتماء والفخر الكروي. تحرص الجهات المنظمة على أن تكون الفعالية نموذجًا يُحتذى به في تنظيم الأحداث الجماهيرية، من خلال تنسيق جميع الجوانب اللوجستية، وتوفير خدمات الأمن والسلامة بأعلى معاييرها، إضافة إلى ضمان جودة الصوت والصورة لتقديم تجربة مشاهدة حية لا تُنسى.

يتوقع المسؤولون أن يسهم هذا الحدث في تعزيز الروح الوطنية وتوحيد المشجعين تحت راية واحدة، مع الحفاظ على أمان وسلامة الجميع، وتجاوز توقعات الجمهور من حيث الترفيه والمحتوى الرياضي. بهذه الطريقة، تفتح "Egyptian Fan Zone" أفقًا جديدًا لتجربة مشاهدة المباريات في مصر، وتؤكد على قدرة الدولة على تقديم فعاليات جماهيرية عالمية المستوى على أرضها





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Egyptian Fan Zone مباراة مصر وبلجيكا مشاهدة مجانية تسجيل تذكرتي فعاليات رياضية

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