10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

يُعد شرب الماء فور الاستيقاظ من العادات الصحية البسيطة التي ينصح بها العديد من خبراء التغذية والأطباء، إذ يساعد الجسم على تعويض السوائل التي فقدها خلال ساعات النوم الطويلة، كما يساهم في تنشيط العديد من الوظائف الحيوية.

يُعد شرب الماء فور الاستيقاظ من العادات الصحية البسيطة التي ينصح بها العديد من خبراء التغذية والأطباء، إذ يساعد ال جسم على تعويض السوائل التي فقدها خلال ساعات النوم الطويلة، كما يساهم في تنشيط العديد من الوظائف الحيوية.

وعلى الرغم من بساطة هذه العادة، فإن تأثيرها قد يمتد إلى أجهزة الجسم المختلفة ويمنحه بداية أكثر نشاطاً وحيوية. 10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظوفي السطور التالية نستعرض أبرز التغيرات التي قد تحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 1- تنشيط عملية الأيضيساعد شرب الماء صباحاً على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساهم في بدء حرق السعرات الحرارية بصورة أفضل مقارنة بعدم تناول أي سوائل بعد الاستيقاظ مباشرة. 2- تعويض السوائل المفقودةيفقد الجسم كمية من الماء أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، لذلك فإن شرب كوب أو كوبين من الماء صباحاً يساعد على استعادة توازن السوائل وترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من الانقطاع عن الشرب. 3- تحسين وظائف الجهاز الهضمييساهم الماء في تحفيز حركة الأمعاء، وهو ما قد يساعد بعض الأشخاص على التخلص من الإمساك وتحسين عملية الإخراج، خاصة عند المواظبة على هذه العادة يومياً. 4- تعزيز التركيز والانتباهيعاني البعض من الشعور بالخمول الذهني في الساعات الأولى من الصباح، وقد يكون الجفاف الخفيف أحد الأسباب.

لذلك يساعد شرب الماء على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ودعم التركيز والانتباه. 5- تقليل الشعور بالإرهاقعندما يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل بعد الاستيقاظ، تتحسن الدورة الدموية ويزداد نشاط الخلايا، ما ينعكس على مستوى الطاقة ويقلل الشعور بالتعب والإجهاد. 6- المساعدة في التخلص من السمومتعتمد الكلى بشكل أساسي على الماء للقيام بوظيفتها في تنقية الجسم من الفضلات والمواد الضارة. ويساعد شرب الماء صباحاً على دعم هذه العملية الحيوية وتعزيز كفاءة عمل الكلى. 7- تحسين صحة البشرةيؤثر الترطيب الجيد بشكل مباشر على صحة الجلد.

وعند المواظبة على شرب الماء بانتظام منذ الصباح، قد تبدو البشرة أكثر نضارة وحيوية، كما يقل مظهر الجفاف والتعب عليها. 8- المساهمة في التحكم بالوزنتشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء قبل تناول وجبة الإفطار قد يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يقلل كمية الطعام التي يتم تناولها لاحقاً ويدعم خطط التحكم في الوزن. 9- دعم صحة القلب والدورة الدمويةيساعد الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب في تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية وتقليل العبء على القلب، خاصة خلال فترات الطقس الحار أو عند بذل مجهود بدني. 10- تحسين المزاجيرتبط الجفاف حتى وإن كان بسيطاً بتراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتوتر والصداع لدى بعض الأشخاص.

لذلك قد يساهم شرب الماء فور الاستيقاظ في منح الجسم شعوراً بالانتعاش وتحسين الحالة النفسية مع بداية اليوم. ما الكمية المناسبة من الماء صباحاً؟ ينصح الخبراء عادة بشرب كوب إلى كوبين من الماء فور الاستيقاظ، مع إمكانية زيادة الكمية تدريجياً بحسب احتياجات الجسم والحالة الصحية لكل شخص. كما يفضل أن يكون الماء بدرجة حرارة معتدلة لتجنب أي انزعاج لدى المعدة.

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ثق بنفسك وابتعد عن العصبيةبرج العذراء حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. تخلص من الفوضى في حياتكهل شرب الماء صباحاً يغني عن الإفطار؟ على الرغم من الفوائد المتعددة للماء، فإنه لا يمكن أن يحل محل وجبة الإفطار الصحية. فالجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية المختلفة مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات للحصول على الطاقة اللازمة خلال اليوم





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