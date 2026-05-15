12 جثة في قارب مطاطي: سام مرسي يرسل رسالة إلى زميله السابق في إيبسويتش تاون كونور تشابلن

العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي قذفتهم الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب مطروحنشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 2:56 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 2:56 م وجه سام مرسي، لاعب فريق بريستول الإنجليزي، رسالة إلى زميله السابق في نادي إيبسويتش تاون كونور تشابلن الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

من أين أبدأ. شخص رائع وزميل فريق رائع. مخلص، شجاع، وطموح، لطالما وضعت الفريق في المقام الأول، وصنعت لحظات لا تصدق في كل موسم، وأنا متأكد من أنك ستحملها معك لبقية مسيرته، جزء لا يتجزأ من الصعود المتتالي. يُشار إلى أن سام مرسي ترك نادي إيبسويتش تاون في يوليو 2025، لينتقل بعد ذلك إلى نادي الكويت الكويتي، ومنه عاد من جديد لبطولة تشامبيونشيب عن طريق نادي بريستول.

يرحل كونور بعد أن كان له دور محوري في كل ما حققه النادي منذ انضمامه من بارنسلي في صيف 2021 - ولا سيما الصعود المتتالي الذي نقل تاون من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2022 و 2024. لعب 174 مباراة مع فريق البلوز وسجل 55 هدفًا، العديد منها حاسمة.

أحرز 26 هدفًا في الدوري خلال موسم 2022/23، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لدوري الدرجة الأولى، بينما كان هداف الفريق مناصفةً في العام التالي، حيث ساهمت أهدافه الـ 13 في دوري البطولة في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ ما يقارب 25 عامًا





