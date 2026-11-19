وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية بينهم مصر يرحبون بفرض عقوبات على الشركات الإسرائيلية المستوطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي.

أعلن وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية عن موقفهم الموحد إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث رحبوا رسمياً بقرار حكومتي المملكة المتحدة و أستراليا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وشمل القرار المطالب به فرض قيود على الشركات التي تشارك في بناء المستوطنات الجديدة، بالإضافة إلى منظمة إسرائيلية اتهمت بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إدانة واسعة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية

صرح وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية النيجر، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية تركيا، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بأنهم يرحبون بهذه الخطوة كجزء من جهود دولية أكبر لضمان المساءلة، ودعموا اتخاذ التدابير المناسبة ضد الكيانات والأفراد المسؤولين عن مخطط (E1) الاستيطاني وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني.

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جدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة ذات الصلة في شرق القدس الشرقية، معربين عن أملهم في أن يشجّع هذا القرار الصادر عن المملكة المتحدة وأستراليا العديد من أطراف المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما في فرض عقوبات مماثلة. ووصفوا هذه الإجراءات بأنها تتماشى بشكل تام مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.

الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

أوضح الوزراء أن التدابير المذكورة تعكس التزام الدول الموقعة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده هذا الاحتلال، وذلك وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أكد على هذه المبادئ القانونية الأساسية. ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

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مطالبات بإيقاف التصعيد في غزة وإعادة الإعمار

بالإضافة إلى القضايا الاستيطانية، أدان الوزراء بشدة التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، مطالبين بتنفيذ كامل وفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم. وشددوا على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

آفاق مستقبلية وحلول سياسية مستدامة

يعبر وزراء الخارجية عن تطلعهم إلى أن تساهم هذه العقوبات في تحفيز تغيير إيجابي في السياسات الإسرائيلية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن دعمهم لجهود المساءلة يشمل اتخاذ التدابير الدولية المناسبة ضد أي جهة تدعم أو تنفذ سياسات الضم. ويدعو الوزراء إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والميدانية لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين، مشيرين إلى أن استقرار المنطقة يعتمد بشكل جوهري على إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الدولة المستقلة.

في ختام البيان، أكد الوزراء على أهمية التنسيق الدولي لمواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معتبرين أن العقوبات الاقتصادية والسياسية هي أدوات ضرورية لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وللضغط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة. كما أعربوا عن استعداده للعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز بناء السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددين على أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد لضمان مستقبل آمن لجميع السكان في المنطقة.