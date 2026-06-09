15 شهيدا و42 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان الثلاثاء

استشهد 15 شخصا وأصيب 42 آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تصعيد متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. الحكومة اللبنانية تدين الهجوم وتدعو لوقف العدوان.

أعلنت وزارة الصحة ال لبنان ية اليوم الثلاثاء عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 42 آخرين بجروح في سلسلة غارات جوية إسرائيل ية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان .

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أشهر، حيث تتبادل قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف المكثف. وقد تركزت الغارات على مناطق قضاء بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والممتلكات العامة. وتشير التقارير الميدانية إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تعمل على انتشال الجثث من تحت الأنقاض، في ظل نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية.

وقد أدانت الحكومة اللبنانية هذه الغارات بشدة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية. ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي فورا. من جانبه، أعلن حزب الله أن رده سيكون قاسيا على هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أنه استهدف مواقع إسرائيلية جديدة ردا على الغارات. وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه جنوب لبنان نزوحا واسعا للسكان نحو المناطق الآمنة، وسط تحذيرات من وكالات الإغاثة الدولية من كارثة إنسانية وشيكة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث فشلت الوساطات الدولية في التوصل إلى هدنة دائمة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة تتفاقم مع استمرار الحرب، مما يزيد من معاناة المدنيين. وقد ناشدت منظمات حقوق الإنسان جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. وتستمر الغارات الإسرائيلية في استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما يعقد جهود الإغاثة.

وتظل التطورات في جنوب لبنان مؤشرا خطيرا على احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي عاجل





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