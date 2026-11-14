18 دولة تدين الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس

إدانة مشتركة من 18 دولة للغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس وسقوط ضحايا، مع دعوة لإسرائيل للوفاء بالاتفاق والإنسانية.

أصدر وزراء خارجية 18 دولة، تضم مصر، وقطر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجيبوتي، والصومال، وعمان، والسعودية، وموريتانيا، والأردن، والإمارات، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، والجزائر، والكويت، ولبنان، بياناً يدين بأشد العبارات الغارة الجوية ال إسرائيل ية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأدى هذا الهجوم المباشر إلى سقوط ضحايا من بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية العاملين داخل المنشأة الصحية، مما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية خاصة لكافة المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي من أي اعتداء.

تفاصيل الغارة والانتهاكات الدولية

وتشير التفاصيل الواردة في البيان الوزاري المشترك إلى أن الهجوم استهدف مجمع ناصر الطبي تحديداً، وهو مركز طبي حيوي في منطقة خان يونس، حيث نتج عن القصف سقوط عدد من الضحايا بينهم المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين كانوا يؤدون واجباتهم الإنسانية. ويؤكد الموقعون على أن هذا الفعل يتعارض بشكل مباشر مع القوانين والمعايير الدولية التي تكفل المناعة والحصانة للمرافق الصحية، مما يضع الأمانة الطبية والمسعفين تحت خطر مباشر وغير مبرر في وسط منطقة نزاع.

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مواقف الدول الموقعة والضغط السياسي

ويعرب الوزراء الـ18 عن بالغ قلقهم إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاستهداف المتكرر للخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين بحثاً عن الملاذ الآمن. وتشير الدول الموقعة إلى أن هذه الاعتداءات المستمرة تقوض بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما تتعارض بشكل صريح مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة.

تأثير الكارثة الإنسانية ووصول المساعدات

ويؤكد البيان وجود قيود إسرائيلية مشددة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية الأساسية. وتشير الدول الموقعة إلى أن هذه القيود تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل كبير، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعرض نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع المعرضين لخطر الموت جراء التعرض لطقس شديدة البرودة.

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متطلبات التنفيذ الفوري والالتزامات

ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025. ويتعين على إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

آليات التنفيذ والضغط الدولي القادم

وذكّر الوزراء بأن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، مما يستوجب على إسرائيل تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وأكدوا أنه يجب أن تتم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة من عملية السلام.

وأكد الوزراء مجدداً عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مع دعوات للولايات المتحدة ومجلس السلام بتكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات.