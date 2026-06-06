20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرة

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لغداء اليوم، فإليك 20 وجبة غير مكلفة يمكن تحضيرها بسهولة، للشيف أماني الحافظ.

تحتار الكثير من ربات البيوت يومياً في الإجابة عن سؤال: ماذا سنطبخ اليوم؟ ومع ارتفاع أسعار بعض الأطعمة، أصبح البحث عن وجبات اقتصادية ومشبعة أمراً ضرورياً للكثير من الأسر، والخبر الجيد أن إعداد غداء لذيذ لا يتطلب دائماً ميزانية كبيرة، فهناك العديد من الأكلات المنزلية التي تجمع بين المذاق الشهي والتكلفة المناسبة.

اذا تطبخين اليوم؟ 20 فكرة غداء غير مكلفة للأسرةإذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لغداء اليوم، فإليكِ 20 وجبة غير مكلفة يمكن تحضيرها بسهولة، للشيف أماني الحافظ. 1- مكرونة بالصلصة الحمراءوجبة سريعة واقتصادية يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء. 2- مسقعة بالباذنجانمن أشهر الأكلات المصرية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل. 3- كشري منزليوجبة مشبعة تجمع بين الأرز والمكرونة والعدس والحمص، وتناسب العائلات الكبيرة. 4- بطاطس مطبوخة بالطماطمطبق اقتصادي يمكن تقديمه مع الأرز أو الخبز البلدي. 5- عدس بجبةيتميز بقيمته الغذائية العالية وسعره المناسب، خاصة في الأيام التي تحتاجين فيها إلى وجبة مشبعة. 6- أرز بالخضاريمكن استخدام أي خضروات متوفرة في المنزل للحصول على وجبة متكاملة. 7- صينية بطاطس بالفرنطبق بسيط ولذيذ يمكن تحضيره بالدجاج أو بدونه حسب الميزانية. 8- فاصوليا خضراء بالصلصةوجبة خفيفة وغنية بالألياف وتناسب جميع أفراد الأسرة. 9- فول بالزيت والليمونليس للفطور فقط، بل يمكن أن يكون وجبة غداء سريعة ومغذية. 10- كوسة مطبوخةمن الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض. 11- بيض بالبطاطسوجبة اقتصادية تحتوي على البروتين وتمنح شعوراً بالشبع. 12- طاجن باميةطبق مصري شهير يمكن إعداده بمكونات بسيطة وبتكلفة معقولة. 13- ملوخية بالأرزوجبة محببة للكثيرين ويمكن تحضيرها دون إضافة لحوم عند الحاجة. 14- قرنبيط مقلي أو بالفرنخيار اقتصادي وشهي خاصة في مواسم توافره. 15- طاجن خضار مشكليضم مجموعة من الخضروات المتاحة ويمنح الأسرة وجبة متوازنة. 16- أرز بالشعرية وسلطةوجبة بسيطة لكنها مشبعة ومناسبة للأيام المزدحمة. 17- لوبيا بالصلصةمن الأكلات الشعبية التي تجمع بين القيمة الغذائية والتكلفة المناسبة. 18- فطائر الجبن المنزليةيمكن تقديمها مع السلطة كوجبة غداء خفيفة. 19- بطاطس محشية بالخضارفكرة مختلفة ولذيذة تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب البيوت. 20- سلطة تونة مع الخبز المحمصوجبة سريعة ومناسبة للأيام الحارة ولا تحتاج إلى وقت طويل في المطبخ.

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وجبات اقتصادية،أكلات منزلية،تكلفة الغداء،فكرتك الي

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