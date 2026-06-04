2026 Secondary School Exam Schedule and Topics

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم .. يبحث عنه طلاب الصف الثالث الثانوي واولياء أمورهم ، بعد تداول أنباء عن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، ينطلق رسميا بعد 17 يوم من الآن ، بحسب المواعيد المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم محمد ، حيث يبدأ رسميا يوم 21 يونيو 2026 .

أماكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلنها عبر هذا الرابطجدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |التعليم تنفي تعديله وصدى البلد ينشر تفاصيله وقال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف : لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم . جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ..

النظام الجديدوكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، وجاءت تفاصيله كما يلي : الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ..

النظام القديم الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء الأحد 28 يونيو: اللغة العربية الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية الخميس 2 يوليو : الكيمياء الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى الخميس 9 يوليو : الفيزياء الأحد 12 يوليو : الأحياء الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا والعلوم البيئية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانيةالسبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء ) السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية ) الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء ) الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصا





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