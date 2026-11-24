إطلاق خدمة الدفع اللاتلامسي لهواتف الأندرويد عبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني بالتعاون مع فيزا لتسهيل المعاملات وتأمين البيانات الرقمية.

أعلنت ثلاث جهات مصرفية كبرى في مصر عن إطلاق خدمة دفع حديثة تلغي الحاجة إلى استخدام البطاقات البلاستيكية التقليدية. يتسنى الآن لعملاء البنك الأهلي المصري و بنك مصر و بنك قطر الوطني الاستفادة من هواتفهم الذكية لإتمام المعاملات التجارية داخل المتاجر باستخدام تقنية الدفع اللاتلامسي عبر نظام فيزا.

بنوك مصرية تطلق خدمة الدفع عبر الهاتف

تستهدف هذه المبادرة الجديدة تغيير نمط تعامل المواطنين مع المشتريات اليومية، حيث أصبحت الخدمة متاحة لحاملي بطاقات فيزا المؤهلة لدى البنوك الثلاثة المذكورة. يتيح النظام للعملاء إضافة نسخة رقمية من بطاقاتهم البنكية مباشرة إلى التطبيقات الرسمية الخاصة بكل بنك، مما يهيئ البيئة التقنية اللازمة لاستخدام الهاتف المحمول كأداة دفع فورية.

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يعمل هذا الإجراء ضمن جهد مشترك بين شبكة فيزا والبنوك المشاركة، ويهدف بشكل أساسي إلى توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في السوق المصري. تتركز الرؤية الاستراتيجية لهذه الشراكة على تقليل الاعتماد المتزايد على النقد الورقي، وتبسيط إجراءات إتمام الشراء داخل المحلات التجارية لضمان سلاسة الحركة الاقتصادية.

تفعيل الخدمة بخطوات تقنية موحدة وآمنة

تتم عملية تفعيل ميزة الدفع عبر الهاتف من خلال خطوات إجرائية واضحة وبسيطة، تبدأ أولاً بتحديث التطبيق المصرفي الخاص بكل بنك إلى أحدث إصدار متاح على الأجهزة المحمولة. يضمن هذا التحديث توافق النظام مع أحدث بروتوكولات الأمان والوظائف الجديدة التي تتيح إدارة البطاقات الرقمية بفعالية عالية.

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بعد الانتهاء من تحديث البرنامج، يقوم العميل باختيار بطاقة فيزا المؤهلة ضمن قائمة بطاقاته وتأكيد انتمائها إلى الخدمة. يتطلب ذلك إكمال خطوات التحقق الرقمي المطلوبة من البنك لإتمام الربط بين البطاقة والهاتف الذكي، مما يجهز الجهاز لقبول الدفع دون تدخل يدوي إضافي عند نقطة البيع.

تقنية الترميز تعزز أمان المعاملات الإلكترونية

تعتمد آلية هذه الخدمة بشكل كلي على تقنية Visa Token Service المتقدمة، وهي نظام أمني مصمم لحماية بيانات البطاقات المصرفية الحقيقية. تعمل هذه التقنية على استبدال الرقم التسلسلي الرئيسي للبطاقة برمز رقمي فريد ومؤقت عند إضافته إلى الهاتف المحمول، مما يمنع تسرب المعلومات الحساسة.

يسهم هذا الاستبدال الرقمي في تقليل تعرض بيانات البطاقة الفعلية للكشف أو السرقة أثناء عمليات الدفع الإلكتروني المتعددة. يساعد هذا الإجراء تقنياً في الحد بشكل كبير من مخاطر الاستخدام غير المصرح به للبطاقة، مما يعزز مستويات الحماية ويوفر راحة بال أكبر للعملاء في المعاملات اليومية.

شروط الاستخدام وتوقعات التأثير المستقبلي

لا ترتبط الاستفادة من هذه الخدمة بامتلاك حساب بنكي فقط، بل تشترط توافر عدة شروط فنية وهيكلية لضمان سلامة العملية. يشترط أن يكون العميل يمتلك بطاقة فيزا مؤهلة من البنوك الثلاثة، وأن يكون هاتفه من نظام أندرويد ومتوافقاً مع المتطلبات التقنية للتطبيق.

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إلى جانب ذلك، يجب أن يتواجد البنك الذي يتعامل معه العميل ضمن القائمة الداعمة للخدمة، وأن تدعم أجهزة نقاط البيع في المتاجر التعامل بالمعاملات اللاتلامسية. توفر هذه المجموعة من الشروط والخصائص وسيلة دفع أكثر سهولة، وتقلل الحاجة إلى حمل البطاقة البلاستيكية في كل مرة، مما يعزز تجربة سلسة وسريعة للمستهلك في السوق المصري.