3 نجوم في الوسط الفني يرحلون بعد صراع مع المرض

في شهر مايو، شهد الوسط الفني عددا من حالات الوفاة، ما تسبب بحالة من الحزن الشديد، عقب رحيل 3 نجوم بعد صراع مع المرض. السيدة سهير زكي، والدة النجم هاني شاكر، والنجل شريف، والصديق وضهري، والسند وحبيب أمير الغناء العربي هاني شاكر، رحلوا بعد صراع مع المرض.

شهد شهر مايو الحالي عددا من حالات الوفاة داخل الوسط الفني، ما سيطر عليه حالة من الحزن الشديد، عقب رحيل 3 نجوم بعد صراع مع المرض.

عبر فيسبوك، خبر وفاتها قائلة: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة سهير زكي، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة غدا الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة على طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر. وفي 3 مايو أعلن شريف، نجل هاني شاكر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خبر وفاة والده بعد صراع مع المرض قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره..

أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر.. لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

عبر حسابه على فيسبوك وفاة والدة بعد صراع مع المرض قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، وأن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات، ومهما كان الزمن ضده





