33977 وظيفة جامعية جديدة في مصر خطة تعيين 2026

الموافقة الرئاسية على خطة خمسية لتعيين 33977 معيدًا عضو هيئة تدريس في الجامعات المصرية والأزهر للعام الأول ديسمبر 2026 تفاصيل الخطة والمراحل.

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على خطة خمسية تهدف إلى تعيين 33 ألفًا و977 وظيفة جديدة كـمعيدة وأعضاء هيئة تدريس ب الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر. جاء هذا القرار الهام خلال اجتماع عقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضم الدكتور عبد العزيز قنصوة الوزير والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يهدف هذا الإعلان إلى سد الفجوة الحادة في الكوادر الأكاديمية وتحسين جودة التعليم العالي في مصر من خلال إضافة أعداد كبيرة من التخصصات العلمية والإدارية.

آليات تنفيذ خطة خمسية لمدة خمس سنوات

تم الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين على آليات دقيقة لتحديد احتياجات كل جامعة من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من هذه الخطة الاستراتيجية. ستتم عملية التحديد بعناية فائقة لضمان تغطية العجز في التخصصات المختلفة التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي حاليًا. يهدف هذا التوزيع الدقيق إلى تعزيز انتظام العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي في كافة أنحاء الجمهورية. سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الاحتياجات خلال شهر ديسمبر من عام 2026 لتبدأ بعدها إجراءات التوظيف الرسمية.

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شكر القيادة السياسية ومراقبة التوزيع

توجه الدكتور عبد العزيز قنصوة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التعليم العالي. أكد الوزير أن هذه الموافقة تمثل دعمًا حاسمًا لتطوير العملية التعليمية وتوفير الكوادر الأكاديمية اللازمة لرفع مستوى الجامعات. أشار الوزير إلى أن الأعداد الموافَق عليها ستسهم بشكل مباشر في سد احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة. تم التأكيد أيضًا على أهمية توزيع التعيينات بدقة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جامعة وقسم علمي لضمان التوازن في الكوادر.

دور الجهاز المركزي والمجلس الأعلى

أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيقوم بإحالة الأعداد المخصصة للعام الأول من الخطة إلى المجلس الأعلى للجامعات. يتولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق مع كليات وجامعات الجمهورية بشأن توزيع هذه الوظائف على التخصصات المختلفة المطلوبة. ستتاح الدرجات الوظيفية للجامعات سنويًا بشكل منظم وفقًا للأعداد المقررة لكل عام ضمن سنوات الخطة الخمسية المحددة. هذا التوزيع التدريجي يضمن استدامة العملية التعليمية وعدم الضغط على البنية التحتية للجامعات في وقت واحد.

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موعد النشر والإجراءات التعليمية المقبلة

تم تحديد العدد الإجمالي البالغ 33 ألفًا و977 وظيفة ليكون مخصصًا لوظيفة معيد بالتحديد، وهو ما يشكل دفعة قوية للهيكل الأكاديمي. من المقرر نشر إعلانات الوظائف الخاصة بالعام الأول خلال شهر ديسمبر من عام 2026 على البوابة الرسمية للوظائف الحكومية. سيحدث هذا النشر عقب الانتهاء النهائي من تحديد الأعداد الدقيقة والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف لكل قسم. سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات للإشراف المباشر على متابعة اللجان الداخلية في كل جامعة لضمان حسن إدارة المنظومة.

التنسيق الحكومي لضمان نجاح التعيينات

اتفق الجانبان الحكوميان على استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات. يهدف هذا التنسيق المستمر إلى الانتهاء من تحديد وتوزيع أعداد العام الأول والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف بدقة متناهية. تفتح هذه الخطوات تمهيدًا لبدء إجراءات الإعلان الرسمي والتقديم والاختبارات وفقًا للضوابط والمعايير المقررة رسميًا. هذا المسار المنظم يضمن شفافية التعيينات ووصول الأكفاء إلى المناصب الأكاديمية المطلوبة لخدمة التعليم في مصر.