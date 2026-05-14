507 حجاج من أسوان يؤدون فريضة الحج 2026.. تحرك آخر أفواج الجمعيات والقرعة الاثنين

شهدت محطة قطار أسوان أجواءً مليئة بالمشاعر والروحانيات، إذ حرص أهالي حجاج الجعفرية على توديع ذويهم من حجاج بيت الله الحرام بالدفوف والمدائح النبوية والزغاريد، أثناء مغادرتهم متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 2026. وامتزجت دموع الفرح بالدعوات الصادقة وسط حالة من البهجة والسعادة، في مشهد اعتاد عليه أهالي أسوان مع سفر الحجاج كل عام، تعبيرًا عن فرحتهم بأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام.

شهدت محطة قطار أسوان أجواءً مليئة بالمشاعر والروحانيات، إذ حرص أهالي حجاج الجعفرية على توديع ذويهم من حجاج بيت الله الحرام بالدفوف والمدائح النبوية والزغاريد، أثناء مغادرتهم متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 2026.

وامتزجت دموع الفرح بالدعوات الصادقة وسط حالة من البهجة والسعادة، في مشهد اعتاد عليه أهالي أسوان مع سفر الحجاج كل عام، تعبيرًا عن فرحتهم بأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. وقال محمد أحمد عبدالمجيد، البالغ من العمر 39 عامًا، والمشرف على رحلات حجاج الجعفرية التابعة للحج السياحي بمحافظة أسوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفوج الثاني من الدفعة الثانية يضم 80 حاجًا، غادروا محطة قطار أسوان متجهين إلى القاهرة، استعدادًا للسفر إلى السعودية، لأداء مناسك الحج للعام الحالي 2026.

من حجاج الجعفرية، والذي ضم 50 حاجًا، غادر قبل يومين، ووصل بالفعل بسلام إلى الأراضي المقدسة لبدء أداء مناسك الحج. وأضاف عبدالمجيد أن إجمالي عدد حجاج الجعفرية هذا العام بلغ 130 حاجاً موزعين على فوجين، وسط متابعة مستمرة وتنسيق كامل لتسهيل إجراءات السفر والوصول. وتحوَّلت محطة قطار أسوان إلى ساحة احتفال شعبية، إذ توافد الأهالي والأقارب لتوديع الحجاج بالأناشيد والمديح النبوي، متمنين لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

وأكد عدد من الأهالي أن هذه اللحظات تحمل طابعًا خاصًا في قلوب أبناء الجعفرية، لما تمثله رحلة الحج من مكانة دينية وروحانية كبيرة.507 حجاج من أسوان يؤدون فريضة الحج 2026.. وتحرك آخر أفواج الجمعيات والقرعة الاثني





