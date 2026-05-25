نقدم لك فى هذا التقرير 6 وصفات منعشة من الفاكهة والليمون والنعناع، بدون ألوان صناعية أو كميات سكر مبالغ فيها.

نقدم لك فى هذا التقرير 6 وصفات بدون ألوان صناعية أو كميات سكر مبالغ فيها، وتعتمد على ال فاكهة الطازجة وال نعناع وال ليمون لمذاق منعش وسعرات أقل.

طريقة عمل سلطة بطاطس بالرمان.. بمذاق لا يقاوم. طريقة عمل كيك الفراولة بالجيلي في البيت. المكونات لجميع الوصفات: الفاكهة الطازجة، النعناع، الليمون، العسل، الماء الفوار، الثلج.

وصفة 1: موهيتو الليمون الكلاسيك. في الكوب اضغطي برفق على الليمون والنعناع لإخراج النكهة. أضيفي العسل أو المُحلي. ضعي الثلج ثم اسكبي الماء الفوار.

قلبي وقدميه فورًا. السعرات: حوالي 35–50 سعرة. وصفة 2: موهيتو الفراولة الصحي. اهرسي الفراولة مع الليمون والنعناع بخفة.

أضيفي الثلج والعسل. اسكبي الماء الفوار وقلبي. السعرات: حوالي 55 سعرة. وصفة 3: موهيتو جوز الهند والأناناس.

ضعي الأناناس والليمون والنعناع في الكوب. أضيفي الثلج ثم حليب جوز هند. أكملي بالماء الفوار وقلبي بلطف. السعرات: حوالي 80–100 سعرة.

وصفة 4: موهيتو التوت الأزرق. اهرسي التوت مع الليمون والنعناع. أضيفي العسل والثلج. اسكبي الماء الفوار وقدميه باردًا.

السعرات: حوالي 45 سعرة. وصفة 5: موهيتو البطيخ المنعش. اهرسي جزء من البطيخ واتركي بعض المكعبات كما هي. أضيفي النعناع وعصير الليمون.

ضعي الثلج ثم الماء الفوار. السعرات: حوالي 50 سعرة. وصفة 6: موهيتو المانجو والرمان. ضعي المانجو والرمان والليمون في الكوب.

أضيفي النعناع والثلج. اسكبي الماء الفوار وقلبي برفق. السعرات: حوالي 70 سعرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فاكهة ليمون نعناع موهيتو وصفات

United States Latest News, United States Headlines