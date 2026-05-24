900 مشتبه بإصابتهم بفيروس إيبولا في الكونغو، 101 حالة مؤكدة ..

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه تم تأكيد إصابة 101 حالة من بين هذه الحالات المشتبه بها. بعد رفع مستوى الخطر في الكونغو، تواجه السلطات الصحية صعوبات كبيرة بسبب رفض بعض العائلات إجراءات دفن ضحايا إيبولا، مما أدى إلى وقوع أعمال عنف وإحراق مراكز علاج. وفي الولايات المتحدة، وسّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود الدخول لتشمل حتى حاملي البطاقة الخضراء القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان خلال آخر 21 يومًا، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة حتى مقارنة بإجراءات جائحة كورونا.

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، عن رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وأنه تم تأكيد إصابة 101 حالة من بين هذه الحالات المشتبه بها.

بعد رفع مستوى الخطر فى الكونغو .. اعرف الأعراض الأولية لـ فيروس إيبولا .. البنك الدولي يتحرك لاحتواء تفشي إيبولا ويجهز حزمة تمويل عاجلة للكونغو الديمقراطية. وامتد انتشار المرض إلى مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والعاصمة كينشاسا، فيما سجلت أوغندا خمس إصابات مؤكدة بين مسافرين قادمين من الكونغو.

وفي تطور خطير، أضرم سكان النار في خيمة علاج تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" بمدينة مونغبولو، ما تسبب في فرار 18 شخصًا يُشتبه بإصابتهم بالفيروس إلى مناطق مجهولة، وسط حالة من الذعر والتوتر بين السكان والفرق الطبية. كما تواجه السلطات الصحية صعوبات كبيرة بسبب رفض بعض العائلات إجراءات دفن ضحايا إيبولا، نظرًا لخطورة الجثامين شديدة العدوى، ما أدى إلى وقوع أعمال عنف وإحراق مراكز علاج.

وفي الولايات المتحدة، وسّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود الدخول لتشمل حتى حاملي البطاقة الخضراء القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان خلال آخر 21 يومًا، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة حتى مقارنة بإجراءات جائحة كورونا. وتواصل السلطات الكونغولية فرض قيود مشددة، شملت تعليق الرحلات الجوية من وإلى المناطق الموبوءة، بينما تواجه الفرق الطبية تحديات إضافية بسبب سيطرة جماعات مسلحة على أجزاء من شرق البلاد، ما يعقّد عمليات الاستجابة واحتواء الوباء





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا فيروس إيبولا جمهورية الكونغو الديمقراطية تصدير إيبولا تصدير إيبولا إلى أوغندا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stability in Egyptian Silver Prices amid Global TurmoilA report from the Safe Haven Center revealed a relatively stable silver market in Egypt during the week from 16 to 23 May 2026, despite the severe market volatility caused by escalating geopolitical tensions related to the US-Iran war, rising inflation in the US, and tightening expectations for monetary policy by the US Federal Reserve. The report noted that the 999 fine silver gram, the most traded in Egypt, remained near the level of 132 Egyptian pounds during most sessions of the week, while the 900 fine silver gram reached 119 Egyptian pounds, and the 800 fine silver gram reached 106 Egyptian pounds. The silver ounce reached 75 US dollars in the global market.

Read more »

قبل عيد الأضحى.. حملات مكثفة تضبط 101 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة داخل مطعم بالأقصرشنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم بمدينة الأقصر.

Read more »