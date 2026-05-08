American Forces Halt Iranian Oil Tankers in Gulf of Oman, Escalating Tensions

The US Central Command (CENTCOM) claimed on Friday to have 'detained' two Iranian oil tankers in the Gulf of Oman, accusing them of violating the US sanctions on Iran. This comes amid reports of renewed clashes between the Iranian military and US-backed militias in the Strait of Hormuz, following a series of attacks on US and Iranian targets. CENTCOM stated that the US military fired warning shots at the two tankers before they could enter an Iranian port, citing the need to enforce the US sanctions on Iran. Meanwhile, Iran's state-run media reported clashes between the Iranian military and US-backed forces in the Strait of Hormuz, with the US claiming that Iran had attacked US naval forces without provocation. The US has also accused Iran of preventing up to 70 oil tankers from entering or leaving Iranian ports, with a total capacity of over 166 million barrels of oil, worth over $13 billion.

ادعت القيادة المركزية الأمريكية"سنتكوم", الجمعة،"تعطيل" ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عمان، بزعم انتهاكهما الحصار الذي تفرضه واشنطن على طهران. ويتزامن ذلك مع حديث إعلام إيراني، مساء الجمعة، عن اندلاع اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك الهدنة بينهما من خلال شن هجمات متبادلة مساء الخميس.

وقالت"سنتكوم" إن"القوات الأمريكية عطلت ناقلتي النفط ’إم/ تي سي ستار 3’ و’إم/ تي سيفدا’ قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية في خليج عمان، في انتهاك للحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران". وأضاف البيان أن قواتها نفذت إجراءات الحصار بحق الناقلتين الفارغتين بينما كانتا تحاولان الرسو في ميناء إيراني على خليج عمان.

وتابعت أن"مقاتلة أمريكية من طراز ’إف/ إيه-18 سوبر هورنت’ انطلقت من حاملة الطائرات ’يو إس إس جورج إتش دبليو بوش’ عطلت الناقلتين بعد إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما حال دون دخولهما إلى إيران". وأشارت إلى أن القوات الأمريكية"عطلت" أيضا في 6 مايو الجاري ناقلة النفط"إم/ تي حسنة" التي ترفع العلم الإيراني، أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني في خليج عمان.

وذكرت أن مقاتلة"إف/ إيه-18 سوبر هورنت" انطلقت من حاملة الطائرات"يو إس إس أبراهام لينكولن", و"عطلت" دفة الناقلة الفارغة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم. ونقلت عن قائد"سنتكوم" الجنرال براد كوبر قوله: "تظل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ملتزمة بالتنفيذ الكامل للحصار على السفن الداخلة إلى إيران أو الخارجة منها". كما ادعت"سنتكوم" أن قواتها"عطلت" عدة سفن تجارية أخرى، وأعادت توجيه أكثر من 50 سفينة لضمان الامتثال لإجراءات الحصار.

وفي بيان آخر، ادعت سنتكوم أن القوات الأمريكية تمنع حالياً أكثر من 70 ناقلة نفط من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية. وتابعت: "تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه السفن التجارية 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تُقدّر بأكثر من 13 مليار دولار". ومساء الخميس، شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا عقب هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، بحسب طهران، فيما أعلنت البحرية الإيرانية لاحقا استهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها ردت عبر تنفيذ هجمات على عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران. وأعلنت إيران أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع مدنية، بينما ادعت"سنتكوم" أن القوات الإيرانية هاجمت سفنا حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز"دون أي استفزاز", وأن الرد الأمريكي جاء"دفاعا عن النفس"





