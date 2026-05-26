Announcement of the Start of the New Season of the CAF Champions League

The new season of the CAF Champions League is about to begin, with fans eagerly awaiting the participation of the qualified teams and their regional rankings before the draw. The Egyptian teams of Zamalek and Al-Ahly have secured their spots in the upcoming edition, representing the Egyptian national team.

تترقب جماهير الكرة الأفريقية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط اهتمام كبير بموقف الأندية المتأهلة وتصنيفها القاري قبل إجراء القرعة، خاصة بعد تأهل الزمالك وبيراميدز لتمثيل الكرة المصرية في البطولة المقبلة.

وتأهل فريقا الزمالك وبيراميدز ممثلين عن الكرة المصرية إلي منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة. وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وبحسب التصنيف القاري المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال آخر 5 سنوات، فإن هناك إحتمالا صدام بين فريقا الزمالك وبيراميدز في مجموعة واحدة خلال دور المجموعات؛ حال نجاح الفريقين في تجاوز الأدوار المؤهلة والوصول إلى هذا الدور.

وتطبيق زملكاوي لن يحل أزمات الزمالك

وكان يراوغ «طوب الأرض» معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من الإخلال بالنظام البدني والغذائي الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا يتصدر فريق صنداونز الجنوب أفريقي التصنيف القاري برصيد 73 نقطة، يليه الأهلي بـ66 نقطة الذي لن يشارك في النسخة المقبلة بسبب حصده المركز الثالث في الدوري المصري إلي جانب خروجه من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي ثم الترجي التونسي بـ58 نقطة، ونهضة بركان المغربي بـ57 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويأتي بيراميدز سابعا بـ47 نقطة. وينتظر أن يكون فريقا صنداونز والترجي والزمالك ضمن أندية التصنيف الأول، إلى جانب الفريق المغربي الأقرب للتأهل، نهضة بركان، حال حسمه إحدى بطاقتي الدوري المغربي المؤهلة للبطولة.

وفي حال اكتمال هذا السيناريو، سيتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني خلال مراسم القرعة؛ وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوعه في مجموعة واحدة مع الزمالك، لتشهد البطولة مواجهة مصرية مرتقبة مبكرًا في دور المجموعات





