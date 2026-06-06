Arabic News: Linguistic Questions Spark Debate in Exam

In several provinces, a debate has arisen between students and parents over some linguistic questions that some described as requiring a high degree of focus and accuracy during the examination. The Arabic Language exam in the province of Coptia included a question about the plural of the word 'insan', with options such as 'al-ins' (the men), 'al-nisan' (the women), 'al-anasi' (the men), and 'al-nisi' (the women). The correct answer was 'al-anasi'. Another question in the exam was about the meaning of the word 'ya'taziz', with options such as 'he distinguishes himself', 'he depends on', 'he is included', and 'he spreads'. The correct answer was 'he distinguishes himself'.

في عدد من المحافظات حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، بسبب بعض الأسئلة اللغوية التي وصفها البعض بأنها احتاجت إلى قدر كبير من التركيز والدقة أثناء الإجابة داخل اللجان.

تضمن امتحان اللغة العربية بمحافظة القليوبية سؤالًا حول جمع كلمة «إنسان»، وجاءت الاختيارات: (الإنس – النساء – الأناسي – النسيان)، فيما أوضح معلمو اللغة العربية أن الإجابة الصحيحة هي «الأناسي». كما ورد سؤال عن معنى كلمة «يتميز»، وجاءت الاختيارات: (ينفرد – يعتمد – يندرج – ينتشر)، وأكد معلمون أن الإجابة الصحيحة هي «ينفرد».

وجاء ضمن امتحان اللغة العربية بالقليوبية سؤال عن مضاد كلمة «آخاه»، وكانت الاختيارات: (رافقه – عاداه – وافقه – قاتله)، بينما ورد السؤال نفسه في امتحان محافظة كفر الشيخ باختيارات مختلفة هي: (خذله – عاقبه – عاداه – أضله). وفي محافظة قنا، تضمن امتحان اللغة العربية سؤالًا عن جمع كلمة «عود»، وجاءت الاختيارات: (أعياد – عوائد – أعواد)، كما تضمن سؤالًا عن جمع كلمة «الحي»، وكانت الاختيارات: (الحياة – الحيات – الأحياء).

كما احتوى الامتحان على سؤال حول مرادف كلمة «يجحد»، وجاءت الاختيارات: (يعترف – ينكر – يظلم)، وهو ما دفع العديد من الطلاب لمراجعة إجاباتهم أكثر من مرة داخل اللجنة. وفي محافظة سوهاج، أثار سؤال عن معنى كلمة «شذا» اهتمام الطلاب، حيث جاءت الاختيارات: (الرائحة النتنة – الظل الثقيل – الهواء العليل)، ما دفع العديد منهم للتساؤل حول الإجابة الصحيحة بعد انتهاء الامتحان.

أما في محافظة القاهرة، فقد تضمن امتحان اللغة العربية عددًا من الأسئلة اللغوية المتنوعة، من بينها سؤال عن معنى كلمة «الطوية»، وجاءت الاختيارات: (الضمير – السيرة – العشرة – الخلق). كما ورد سؤال عن مضاد كلمة «شقي» وكانت الاختيارات: (سعد – هدي – كسب – ملك)، بالإضافة إلى سؤال عن معنى كلمة «خلق» وجاءت الاختيارات: (إيجاد – تطوير – إحلال – تبديل).

وشمل الامتحان أيضًا سؤالًا عن جمع كلمة «عائد»، وكانت الاختيارات: (أعواد – عيادات – عوائد – أعياد)، إلى جانب سؤال عن معنى كلمة «استرعى»، وجاءت الاختيارات: (أعتى – لفت – حفظ – أنهى). وتداول الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من الأسئلة التي وردت في امتحانات اللغة العربية بالمحافظات المختلفة، وسط مناقشات واسعة حول الإجابات الصحيحة ومدى صعوبة بعض الجزئيات اللغوية التي تضمنتها الامتحانات





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Arabic Language Exam Linguistic Questions Students Parents Focus Accuracy Exam Province Of Coptia Plural Of The Word 'Insan' Meaning Of The Word 'Ya'taziz'

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