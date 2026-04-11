AMD تكشف عن Ryzen 9 9950X3D2: أغلى معالج Ryzen على الإطلاق

أعلنت AMD عن معالج Ryzen 9 9950X3D2 الجديد، والذي يمثل قفزة في أداء معالجاتها مع سعر 899 دولار. يتضمن المعالج تصميمًا ثنائيًا لتقنية 3D V-Cache، مما يعزز أداء الألعاب والتطبيقات متعددة المهام. يهدف هذا المعالج إلى تلبية احتياجات اللاعبين المحترفين وهواة الحواسيب الفائقة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية AMD في مجال الذكاء الاصطناعي.

كشفت شركة AMD عن طرحها ل معالج Ryzen 9 9950X3D2 الجديد، والذي وصفته التقارير بأنه «أغلى معالج Ryzen على الإطلاق». يبلغ سعر التجزئة المقترح لل معالج (MSRP) 899 دولارًا، وقد تزامن هذا الإعلان مع ارتفاع ملحوظ في سعر سهم الشركة خلال تعاملات الخميس. أشارت منصة TipRanks إلى أن السهم صعد فور الإعلان عن السعر الرسمي لل معالج ، مما يعكس ثقة السوق في قدرة AMD على بيع هذا المنتج في هذه الفئة السعرية المرتفعة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على معالج ات ال ألعاب وحوسبة الذكاء الاصطناعي على منصات المستهلكين.

يعتبر هذا المعالج الجديد تطورًا هامًا في سلسلة معالجات Ryzen، ويتميز بتصميم فريد من نوعه. يتميز Ryzen 9 9950X3D2 بكونه نسخة «ثنائية الـ3D V‑Cache»، أي أنه يضم شريحتي CCD مزودتين بتقنية ذاكرة 3D V‑Cache المكدّسة، بدلًا من تصميم الشريحة الواحدة المعتاد في بعض موديلات X3D السابقة. يهدف هذا التصميم إلى تحقيق مزيج قوي بين أداء الألعاب، الذي يستفيد بشكل كبير من الذاكرة المخبأة الضخمة، والأداء متعدد النواة في تطبيقات الإنتاجية. وهذا يجعله متفوقًا على الجيل السابق Ryzen 9 9950X3D و Ryzen 7 9850X3D. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المعالج الجديد بعدد أنوية مرتفع، وترددات دفع تصل إلى مستويات تنافسية للغاية مع أحدث شرائح Intel، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين وهواة الحواسيب الفائقة الذين يبحثون عن أعلى معدلات الإطارات في الألعاب، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع المهام المكثفة مثل المونتاج والبث المباشر والتصميم ثلاثي الأبعاد دون الحاجة إلى معالجين منفصلين أو محطة عمل موازية. يعتبر هذا المعالج علامة فارقة في عالم معالجات AMD، ويدعم استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. رغم أن Ryzen 9 9950X3D2 مصمم في الأساس لسوق الحواسيب المكتبية عالية الأداء، إلا أن إطلاقه يأتي في سياق أوسع لاستراتيجية AMD في الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الاستراتيجية معالجات Ryzen AI 400 للحواسيب المحمولة والمكتبية، التي تدعم تجارب Copilot+ من Microsoft، بالإضافة إلى معالجات مسرّعة (Accelerators) لمراكز البيانات مثل MI300. يساهم المعالج الجديد في تعزيز صورة Ryzen كعلامة تجارية قادرة على تقديم أقصى أداء على الحاسوب الشخصي، سواء للألعاب أو للمهام التي تعتمد جزئيًا على الذكاء الاصطناعي على الجهاز (On‑device AI). هذا يتزامن مع تحول العديد من تطبيقات الإنتاجية والتصميم إلى استغلال وحدات المعالجة المركزية ووحدات NPU المدمجة في الشريحة. بالنسبة للمستهلكين، يمثل هذا المعالج خيارًا متميزًا للفئة العليا من المستخدمين. يعتبر Ryzen 9 9950X3D2 ليس معالجًا للجميع، بل هو موجه بشكل أساسي لهواة الأداء والمحترفين الذين يرغبون في الحصول على أقصى أداء بغض النظر عن السعر. للمستخدم المتقدم الذي يبني حاسوبًا فائقًا للألعاب بدقة 4K وبمعدلات تحديث عالية، أو لمهام الإنتاجية المكثفة، يمثل هذا المعالج قمة هرم AMD في عام 2026. يوفر المعالج مزيجًا فريدًا بين تقنية 3D V‑Cache والأداء متعدد النواة، مما يجعله «أفضل معالج شامل» في السوق. علاوة على ذلك، يشير طرح هذا المعالج إلى إمكانية تخفيض أسعار المعالجات الأخرى في سلسلة Ryzen، مثل Ryzen 7 9850X3D و Ryzen 5 9600X، مما قد يوفر خيارات أكثر تنافسية للمستهلكين الذين يبحثون عن معالج قوي بسعر معقول





