Broompton Saga 2027: New Features, Specifications, and Price

The Egyptian car market is filled with various new car models for 2027, aiming to meet the demand of citizens for modern technology-equipped cars that align with the future of the automotive industry. Stellantis is preparing to launch 11 new models by 2030, with the dream of the 100s generation. The used prices of Jeep Liberty in Egypt are available for these models after the stabilization of the Egyptian car market, including the Proton Saga model 2027, which belongs to the sedan class. The dimensions of the Proton Saga model 2027 are 4331 mm in length, 1689 mm in width, 1491 mm in height, and have a wheelbase of 2465 mm. The engine of the Proton Saga model 2027 is a 1300 cc engine that produces 95 horsepower, requires 5.6 liters of fuel to cover a distance of 100 km/h, has a fuel tank capacity of 40 liters, and a torque of 120 Nm. The specifications of the Proton Saga model 2027 include an AUX input, a USB input, Bluetooth, a multifunction steering wheel, an ABS anti-lock braking system, driver and passenger airbags, an EBD (Electronic Brake-force Distribution) system, rear sensors, an anti-theft alarm, fog lights, a central locking system, a power sunroof, a touchscreen with a multi-touch screen, sporty tires, an anti-theft alarm, and a rear camera. The price of the Proton Saga model 2027 is sold in the Egyptian car market at a single price of 675,000 Egyptian pounds.

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ستيلانتس تستعد لتقديم 11 طرازا جديدا بحلول 2030حلم جيل الألفينات.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصروتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2027 ، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان . أبعاد بروتون ساجا موديل 2027تأتى سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2465 مم .

محرك بروتون ساجا موديل 2027تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . مواصفات بروتون ساجا موديل 2027زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

ويوجد بـ سيارة بروتون ساجا موديل 2027 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية . سعر بروتون ساجا موديل 2027تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 675 ألف جنيه





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