تتمتع السيارة BYD أتو 3 موديل 2026 بتجهيزات متقدمة وتصميم كروس أوفر رياضي، وتتوقع أن تكون متاحة في الأسواق المحلية قريباً.

تتمتع السيارة BYD أتو 3 موديل 2026 ب تجهيزات متقدمة ، بما في ذلك شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مما يسمح بربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

كما تحتوي المقصورة على شاشة عدادات رقمية بقياس 5 بوصات لعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ونظام تكييف هواء، ومجموعة متنوعة من أنظمة الراحة والسلامة التي تعزز من مستويات الأمان. كما تضم السيارة مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل المساندة وتقنيات دعم السائق التي تعمل على تحسين مستويات الحماية وتقليل مخاطر الحوادث، ويشمل ذلك الثبات الالكتروني، ومانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني للفرامل، إلى جانب مثبت سرعة.

من حيث التصميم، تتمتع السيارة BYD أتو 3 موديل 2026 بتصميم كروس أوفر رياضي، مما يعكس مرونة التصميم والقوة الرياضية. كما تتميز السيارة بتجهيزات متقدمة، بما في ذلك نظام إدارة السرعة التلقائي، ونظام التوجيه التلقائي، ونظام التوقف التلقائي في الممرات، مما يسهل القيادة وتحسين السلامة. من حيث السعر، لا يوجد معلومات متاحة حول السعر الرسمي للسيارة BYD أتو 3 موديل 2026 في السوق المصري، ولكنها تتوقع أن تكون متاحة في الأسواق المحلية قريباً





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BYD أتو 3 موديل 2026 سيارات كهربائية تجهيزات متقدمة تصميم كروس أوفر رياضي سعر

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