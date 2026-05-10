Despite the Rise in Yuan, Goldman Sachs Still Sees It as Being Undervalued by Over 20%

Goldman Sachs announced a downward revision of its forecast for the Yuan, stating that despite its recent rise, the Chinese currency is still undervalued, with an overvaluation of 20% according to its model. The bank attributed this to the stronger domestic demand for Yuan exports, increased foreign exchange reserves, and rising foreign exchange earnings.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لليوان الصيني، رأى أن العملة الصينية لم تتحسن بشكل ملحوظ رغم ارتفاعها الأخير، ووصفه بأنه مرشح لمزيد من الصعود مع نمو الفائض الإضافي للصين وقوة المنافسة في التصدير.

وقال المحللون إن مبررات القوة بالنسبة لعملة الرنمينبي لا ترتبط فقط بمخاطرة خالل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينگ في العقد المحدد المقرر عقده في 31 يناير، حيث تدور الأسواق حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكننا نعتقد بأن مبررات القوة الأساسية الرونمينبي أطول الأمد وهم كذلك أطول الأمد. وقدر البنك أن اليوان لا يزال أقل من قيمته الحقيقية بنسبة تزيد عن 20٪ في مقابل الدولار اعتمادا على موجات التقييم الخاصة به.

وعدل البنك توقعاته لسعر الصرف في السوق المحلية الصينية للدولار إلى 6.80 خلال 3 أشهر، 6.70 خلال 6 أشهر، 6.50 خلال 12 شهرًا، مقارنة بتوقعاته السابقة Biking زيادة واضحة في كل من 6.85 و6.80 و6.70 على الترتيب. وأشار البنك إلى أن الفائض الخارجي للصين يتضاعف عند اسعار غير مسبوقة على النسبة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، وهو ما يعكس قوة الصادرات الصينية للابتعاد أيضا انخفاض قيمة العملة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الصينية قد قفزت بنسبة 14.1٪ خلال أبريل، مدفوعة بالطلب على المعدات وما إلى ذلك أشباه الموصلات. acord البنك بأنه ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب مع ايران وضعفت النمو من شركاء التجارة للصين قد تؤثرا سلباً على الميزان التجاري في المدى القصير، لكنه اضاف بأنه التركيز العالمي نحو تعزيز امن الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة من المرجح أن يصب في مصلحة الصين في نهاية المطاف نظرًا لهايمنتها على بعض سلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Goldman Sachs Yuan Overvaluation Domestic Demand Foreign Exchange Reserves

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعوة الإسلام إلى التراحم ووجوب أداء الزكاة.. موضوع خطبة الجمعة اليوميؤدى الأئمة اليوم ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧هـ خطبة الجمعة فى المساجد

Read more »

مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!تشهد إندونيسيا عملية إنقاذ واسعة بعد ثوران بركان جبل “دوكونو” في جزيرة هالماهيرا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان نحو 20 متسلقًا كانوا في محيط الف

Read more »

خالد أرغنتش يشيد بإصرار بيرغوزار كوريل بعد خسارتها 20 كيلوجرامًاتحدث النجم التركي عن التحول اللافت الذي ظهرت به زوجته النجمة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحت في خسارة نحو 20 كيلوغرامًا خلال أربعة أشهر فقط، مؤكدًا

Read more »

20 فيلما منتظرا فى مهرجان كان السينمائى الـ79• القائمة الأكثر تنوعًا وإثارة خلال السنوات الأخيرة.. وتضم أعمالًا لكبار المخرجين مثل ألمودوفار وفرهادى وسودربيرج ومونجيو منذ انطلاقه عام 1946، يواصل مهرجان كا

Read more »

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 10 مايو 2026: تشعر بتيبسعيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

Read more »

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 10 مايو 2026: انتبهوا لمن يدعمكمبرج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

Read more »