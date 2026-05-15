Details of the Expected Weather on Saturday, May 16, 2026, and Advisories

The National Meteorological Authority announces the expected weather conditions for Saturday, May 16, 2026, with mild weather in the morning hours across the country mostly, rising temperatures in the afternoon for some regions.

إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 16 مايو 2026، استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار على عدد من المناطق.

الطقس يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، تبقى الأجواء معتدلة خلال ساعات الليل. تنبؤ درجات الحرارة بتسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة والعظمى و22 والصغرى، فيما تصل الحرارة في شمال الصعيد إلى 35 للعظمى و20 للصغرى، وتسجل جنوب الصعيد 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، نشاط الرياح على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية في بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة نتيجة نشاط الرياح水电حد لم تحدد هطول أمطار وفرص تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تم التنبؤ بها في حال عدم سقوط الأمطار. الدعوة لمتابعة التحديثات اليومية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقع





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weather Predictions National Meteorological Authority Expected Weather Rising Temperatures Meteorological Forecasts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبلتستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، السبت المقبل الموافق 16 مايو 2026، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعدما أوصت هيئة المفوضين بإلغاء القرار الصادر

Read more »

بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين السبت|شوف جدولكتنطلق السبت القادم الموافق 16 مايو 2026 ، امتحانات الثانوية العامة 2026 “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

Read more »

الأهلي يدرس التعاقد مع السنغالي ميندي لتعويض ديانجنشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 3:29 مThe article discusses the possibility of Al Ahly signing Senegalese midfielder Mendy to replace Diagne, as of Thursday, May 14, 2026, at 3:24 p.m. | Last update: Thursday, May 14, 2026, at 3:29 p.m.

Read more »

Exam Details for Secondary School Graduation Exam 2026The article discusses the details of the Secondary School Graduation Exam 2026, including the location of exam centers, the number of questions, and the security measures in place.

Read more »

محاكمة 5 متهمين بخلية داعش السيدة زينب.. السبتتستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت المقبل الموافق 16 مايو 2026، المرافعة في محاكمة 5 متهمين، في

Read more »

«تعليم قنا» تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل غداً السبتأنهت مديرية التربية والتعليم بقنا، استعداداتها النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026 المقرر أن تبدأ الامتحانات غدا السبت 16 مايو، وتستمر حتى الخميس 11 يونيو المقبل.

Read more »