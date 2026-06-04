Decision of the Governor of Dakahlia No. 123 of 2026 on the Amended Detailed Plan of City of A.G.

The decision amends the detailed plan of the city of A.G., updating the urban planning maps to match the current situation and preserve private properties. It includes the addition of a new road with a width of 10 meters and necessary changes to the land use, zoning, and building regulations to ensure compatibility with the existing situation and the approved strategic plan.

مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي آخر فرصة لصرف منحة التموين الإضافية 400 جنيه.. إليك أماكن الحصول عليه انشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 119 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، قرار محافظ الدقهلية رقم 123 لسنة 2026 بشأن تعديل المخطط التفصيلي لمدينة أجا، وذلك في إطار تحديث المخططات العمرانية بما يتوافق مع الوضع القائم على الطبيعة ويحافظ على الملكيات الخاصة.

ونص القرار على إدراج شارع جديد بعرض 10 أمتار ضمن المخطط التفصيلي للمدينة، إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة على التهشير والتخطيط العمراني بما يتوافق مع الوضع الفعلي على الطبيعة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة. وتضمن القرار تغيير استخدام القطعة رقم (2) من نشاط صناعي إلى سكني مقترح، كما تقرر تغيير استخدام القطعة رقم (3) من صناعي إلى سكني مختلط، بما يسهم في مواءمة الاستخدامات العمرانية مع احتياجات المنطقة والتطورات القائمة.

رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة أجا، كما اعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المنعقد في 9 مارس 2026 جزءًا مكملًا للقرار فيما لم يرد به نص. شدد القرار على التزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 10 مارس 2026، مع نشره ف





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Decision Of The Governor Of Dakahlia Amended Detailed Plan Of City Of A.G. Urban Planning Private Properties Building Regulations Zoning Compatibility With The Existing Situation Strategic Plan

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