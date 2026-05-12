Disney mourns death of renowned dubbing actor AbdulRahman Abu Zehata, known for Scar and Jaffar voices, aged 92

Disney released a statement to mourn the death of the well-known dubbing actor AbdulRahman Abu Zehata, known for his Scar and Jaffar voices in Disney movies. He was aged 92. He was known for his vast contribution in Egyptian dubbing and theatre. The statement also included a message of condolences and that his voice will be heard through the characters of Scar and Jaffar and expressed condolences for his family.

أصدرت شركة ديزني بيانا تنعى فيه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد صراع مع المرض. وقالت الشركة في بيان رسمي إن الراحل يُعد أحد أبرز الأصوات التي شاركت في الدبلجة العربية لأعمالها، حيث قدم أداءً مميزاً لشخصية الأسد الشرير"سكار" في فيلم"الأسد الملك"، إلى جانب شخصية الوزير الشرير"جعفر" في فيلم"علاء الدين".

وأضاف البيان أن أداءه لشخصية"سكار" نال إشادة خاصة من الشركة، حيث حصل على شهادة تقدير اعترافاً بتميزه، واعتُبر من أفضل الأداءات الصوتية للشخصية على مستوى العالم. وبهذه المناسبة، أكدت ديزني أن صوت الفنان الراحل سيظل خالداً في وجدان الجمهور من خلال شخصيتي"سكار" و"جعفر"





محمد علي خير ناعيا عبد الرحمن أبو زهرة: بصمته ظهرت كل أعماله الفنيةنعى الإعلامي محمد علي خير، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد وفاته عن عمر يناهز 92 سنة، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة خلال الأشهر الماضية، استدعت دخوله أكثر من مست

الحجاج وسعد زغلول.. أدوار تاريخية برع فيها الراحل عبدالرحمن أبو زهرةتوفي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، ونعته نقابة المهن التمثيلية في بيان لها، بوصفه قيمة فنية كبيرة، لما

تشييع جنازة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايدتُشيع ظهر اليوم جنازة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد رحيله عن عالمنا عن عمر ناهز 92

نايل سينما تنعى عبد الرحمن أبو زهرة وتعرض له فيلمين اليومنعت قناة نايل سينما في بيان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء وا

ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا.. مصطفى شعبان ينعى عبدالرحمن أبو زهرةنعي الفنان مصطفي شعبان، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

Farewell to a Legend: Abdulrahman Abu Zehray, a Master of Egyptian Cinema and StageA significant figure in the world of Egyptian cinema and theater, Abdulrahman Abu Zehray, has passed away at the age of 92. He was known for his long and impactful career spanning decades, with a repertoire of classic stage and film performances that resonated with audiences in the Arab world. His journey was marked by resilience, a profound love for his craft, and an unforgettable talent that left an indelible mark on the industry.

