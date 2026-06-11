Dollar Exchange Rates in UAE Banks

This news article provides the current exchange rates for the US Dollar in various UAE banks. It includes the lowest and highest rates for buying and selling the US Dollar, as well as the average rates in different banks.

سجل أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع وذلك في بنك الامارات دبي ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 11-6-2026، في البنوك، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم وسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع. هتشتريها بكام بكرة؟.. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواقتنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب2000 جنيه خسارة..

مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصرتبدأ من 7.5 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الطماطم بالأسواقسعر صرف الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وصل إلى 51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع. وفي بنك الكويت الوطني سجل 51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه سجل سعر البنك الأهلي الكويتي 51.78 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، ووصل إلى 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في ميد بنك 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع





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