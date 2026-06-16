Dollar Tumbles in Egypt, Near 50 Lepta for Sale, Official Rate Hits 50.46 Lepta

The Egyptian pound weakened against the US dollar on Tuesday, June 16, 2026, as reported by the Central Bank of Egypt. The official rate of the US dollar reached 50.46 lepta, while the lowest selling rate was recorded at 50 lepta. The Central Bank of Egypt reported the official rate of the US dollar at 50.32 lepta for purchase and 50.46 lepta for sale.

شهد سعر الدولار في مصر اليوم تراجعا كبيرا ليقترب من 50 جنيهًا للبيع، ليسجل رسميا نحو 50.46 جنيه اليوم. وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر، أقل سعر لبيع الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء هو 50.37 جنيهًا، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 51.09 جنيه للشراء و 51.19 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك أخرى، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس و العقاري المصري العربي نحو 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع. نزل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أخرى، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك البركة، البنك التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو 50.28 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للدولار في البنوك هو 50.27 جنيهًا في بنك الإمارات دبي، فيما سجل سعر الدولار رسميًا في البنك المركزي نحو 50.32 جنيهًا للشراء و 50.46 جنيه للبيع. متوسط سعر الدولار اليوم هو 50.40 جنيه، وأعلى سعر لشراء الدولار اليوم هو 51.09 جنيه، فيما هو أقل سعر لبيع الدولار اليوم هو 50.37 جنيه





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Dollar Egypt Pound Rate Weakening Official Rate Lowest Selling Rate

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