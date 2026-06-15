DEDI Annual Meeting: Progress Review and Future Priorities

The DEDI Annual Meeting was held by UNDP, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, the Danish Embassy in Cairo, the Danish Ministry of Foreign Affairs, and the Danish Embassy in Cairo. The meeting aimed to review the achievements made during the period 2025-2026 and approve the priorities for the upcoming period. The DEDI is a platform for youth innovation, green transition, and dialogue between Egypt and Denmark.

اجتمع كلٌّ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) في مصر، ووزارة الخارجية المصرية، وسفارة جمهورية مصر العربية في كوبنهاغن، ووزارة الخارجية الدنماركية، وسفارة مملكة الدنمارك في القاهرة، في الاجتماع السنوي للمجموعة الاستشارية للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار ( DEDI )، وذلك لمراجعة التقدم المُحرَز خلال الفترة 2025–2026، وإقرار الأولويات للفترة المقبلة.

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تشهد المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية (DAPP)، وباستضافة وتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مرحلةً جديدة بدأت في عام 2025 تركز على دعم ابتكار الشباب والعمل المناخي من خلال ثلاثة ركائز رئيسية: الابتكار في التصميم المستدام، والتوعية البيئية الخضراء للشباب، وحوار الشباب حول المناخ والسلام والأمن. وعلى مدار العام الماضي، فعّلت المبادرة دورها ونهجها كمختبر للابتكار، عبر إنشاء مساحات فعلية ورقمية تُمكّن الشباب والمبتكرين والخبراء والمؤسسات في مصر والدنمارك من التعاون، وتبادل المعارف، والمشاركة في ابتكار حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية.

وعلاوة على ذلك، عزّزت المبادرة شراكاتها — مع المنظمات والوزارات والأوساط الأكاديمية وشبكات الابتكار — في كلٍ من مصر والدنمارك، كما أطلقت تحديات وأنشطة شبابية تندرج ضمن ركائزها الثلاث. يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، في الشباب ليس فقط كمشاركين في جهود التنمية، بل أيضًا كمبتكرين وشركاء وقادة لإيجاد حلول للتحديات المناخية وقضايا الاستدامة.

ومن خلال إتاحة مساحات للحوار والتجربة العملية والتعاون العابر للثقافات بين مصر والدنمارك، تجسّد المبادرة التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم التحول الأخضر الشامل. وبوصفها مختبرًا حيًّا لابتكار الشباب والتحول الأخضر، تُشكّل المبادرة أيضًا منصة للحوار حول قضايا المناخ والسلام والأمن بين البلدين.

وتطلعًا إلى المستقبل، ستواصل المبادرة تعزيز الحوار الثنائي، وتنفيذ أنشطة لتوليد الأفكار واحتضان المشاريع الشبابية في 12 محافظة، وإشراك المبتكرين في القاهرة وكوبنهاغن من خلال برامج تبادل وابتكار مُصممة خصيصًا، إلى جانب دعم السرد القصصي الشبابي حول قضايا المناخ، وتعزيز حضور أصوات الشباب في محافل الحوار المناخي الإقليمية





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