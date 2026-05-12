Day of Excellence and Employment 2026 in Engineering College of Mansoura

The day of excellence and employment 2026 was held in the framework of the celebration of the 50th anniversary of the university, organized by the Faculty of Engineering, and was attended by a distinguished group of academic leaders, experts, and specialists, as well as a wide range of industrial and engineering companies, supporting the connection between education and employment and enhancing job opportunities and vocational training for students and graduates.

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فعاليات يوم التميز الهندسي والتوظيف 2026 الذي نظمته كلية الهندسة، في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، وذلك بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين، وبمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الصناعية والهندسية، لدعم ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف والتأهيل المهني للطلاب والخريجين.

وقد شهدت الفعاليات مشاركة 8 شركات وجهات متخصصة في المعرض وفعاليات التوظيف، بما أتاح فرصًا متميزة للتواصل المباشر بين الطلاب والخريجين وممثلي قطاعات الصناعة والهندسة، والتعرف على متطلبات سوق العمل الحديثة. تضمنت الفعاليات افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب الكلية بمختلف البرامج والتخصصات، والذي ضم 47 مشروعًا متميزًا، وعرضت العديد منها حلولًا هندسية مبتكرة قابلة للتطبيق لخدمة المجتمع والصناعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى محاضرة عامة ألقاها الدكتور حسام مغازي بعنوان: "مشروع الدلتا الجديدة: طموحات وتحديات".

كما شملت الفعاليات تنظيم معرض للشركات الراعية، وإجراء مقابلات توظيف مباشرة لطلاب وخريجي الكلية من مختلف الأقسام، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية قدمها فريق الموارد البشرية بإحدى كبرى الشركات الصناعية. وقد أكد الدكتور عصام فرحات أن كلية الهندسة تعد إحدى الكليات العريقة التي تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الجامعة العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الكلية تؤدي دورًا مجتمعيًا رائدًا من خلال ما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية متميزة عبر مركز الاستشارات الهندسية ومركز الإنتاج، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.

وقد وجه رئيس الجامعة بسرعة حصر جميع مشروعات التخرج المقدمة من طلاب الكلية، ودراسة آليات الاستفادة منها وتطبيق المتميز منها على أرض الواقع، بما يسهم في دعم الابتكار وتحويل الأفكار الطلابية إلى مشروعات تخدم المجتمع والتنمية. وقد تم تكريم أفضل ثلاثة مشروعات تخرج على مستوى الكلية، تقديرًا لجهود الطلاب وتميزهم وإبداعاتهم العلمية. وقد قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور حسام مغازي، تقديرًا وعرفانًا لإسهاماته العلمية والوطنية، كما شهدت الفعاليات تبادل الدروع التذكارية وتكريم المشاركين في الفعاليات





