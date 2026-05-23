Egyptian Economic News - 23rd May 2026

The 'Shore' newspaper providesfourth evening newsletter that covers recent economic and business news taking place on the period.

تقدم لكم 'الشروق' نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم. الذهب يتراجع 40 جنيها خلال أسبوع..

وعيار21 يسجل 6810 جنيهات شهدت أسعار الذهب محليا تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6810 جنيهات، مقابل 6850 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مقابل استمرار الدعم الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وفقًا لتقرير منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في إطار العمل على استغلال الحقل المكتشف، الذي تستثمر فيه شركة شيفرون العالمية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة إيڤيني الإيطالية، إلى جانب شركتي مبادلة الإماراتية وثروة للبترول المصرية.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال يومي 25 و30 مايو الجاري، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف تعظيم الاستفادة من قدرات التشغيل وإتاحة عدد أكبر من الرحلات لخدمة الركاب بالوجهين القبلي والبحري





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gold Egyptian Gold Rates Petroleum Minister Arab States Vs US Gold Prices Saudi Arabia Iran-Saudi Arabia Relations Cairo Shipping Co Operation To Drill New Well Al Hussein Cement Factory Visa And Passports Services Cairo Metro Insurance Companies Unemployment Rate In Egypt Huawei Case In Egypt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Egyptian News on Eid-al-Adha Prayer Times for 2026News text related to the recent increase in searches for the prayer time for Eid-al-Adha 2026, coordinated with the announcement of the time by the Ministry of Religious Endowments regarding the start of Eid-al-Adha officially, accompanied by widespread preparations by citizens to perform Eid prayers in the larger public spaces and mosques across various provinces.

Read more »

6815 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 في الصاغة اليوماستقر أشهر سعر عيار ذهب، ثباتًا مع مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 23-5-2026، في محلات الصاغة.

Read more »

ثابت عند 5841 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 18سجل أوسط سعر عيار ذهب، ثباتًا مع مستهل تعاملات صباحية اليوم السبت 23-5-2026، في محلات الصاغة.

Read more »

أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 23-5-2026شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم السبت 23-5-2026

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 23-5-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 23-5-2026

Read more »

Pakistani Prime Minister Visits China for Strategic Cooperation and Economic DialoguePakistani Prime Minister Shahbaz Sharif departed for China on Saturday, May 23, 2026, on an official visit that will span four days.

Read more »