Egyptians Anticipate Eid Prayer 2026

Millions of Egyptians are eagerly awaiting the time for Eid prayer 2026, preparing to perform one of the most significant Islamic rituals that bring together Muslims in the streets and mosques across the country, with a spirit of piety and joy that reflects the joy of the holiday.

ترقب ملايين المصريين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026، استعدادًا لأداء واحدة من أبرز الشعائر الإسلامية التي تجمع المسلمين في الساحات والمساجد الكبرى بمختلف أنحاء الجمهورية، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة تعكس فرحة العيد.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن المواعيد الرسمية لصلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن مصر، والتي تقام صباح يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة وفق التوقيت المحلي لكل محافظة. وتعد صلاة العيد من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها جماعة، حيث تشهد الساحات والمساجد الكبرى إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين يتوافدون منذ الساعات الأولى من الصباح لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يحين موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة عند الساعة 6:21 صباحًا، وهو نفس التوقيت المقرر بمحافظة الجيزة، فيما تؤدى الصلاة في مدينة بورسعيد الساعة 6:14 صباحًا، وفي السويس الساعة 6:16 صباحًا. أما في محافظات الدلتا، فتقام الصلاة في دمنهور الساعة 6:22 صباحًا، وطنطا 6:20 صباحًا، والمنصورة 6:18 صباحًا، والزقازيق 6:19 صباحًا، وبنها 6:20 صباحًا، وشبين الكوم 6:21 صباحًا، وكفر الشيخ 6:20 صباحًا.

وفي محافظات الصعيد، تؤدى الصلاة في الفيوم الساعة 6:24 صباحًا، وبني سويف 6:23 صباحًا، والمنيا 6:27 صباحًا، وأسيوط 6:27 صباحًا، وسوهاج 6:26 صباحًا، وقنا 6:23 صباحًا، وأسوان 6:26 صباحًا، بينما تسجل مدينة أبوسمبل أحدث موعد للصلاة بين المحافظات عند الساعة 6:35 صباحًا. كما حدد المعهد موعد الصلاة في الإسكندرية عند الساعة 6:23 صباحًا، وفي مرسى مطروح 6:34 صباحًا، والسلوم 6:42 صباحًا، بينما تؤدى في الغردقة الساعة 6:17 صباحًا.

وفي مدن سيناء، تقام الصلاة في العريش الساعة 6:08 صباحًا، والطور 6:15 صباحًا، وسانت كاترين 6:13 صباحًا، وطابا 6:07 صباحًا، وشرم الشيخ 6:13 صباحًا، ونويبع 6:10 صباحًا. وتحرص وزارة الأوقاف سنويًا على تجهيز آلاف المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، مع تكليف الأئمة والخطباء المعتمدين بإلقاء خطبة العيد، وتنظيم دخول وخروج المصلين بما يضمن أداء الشعائر في أجواء منظمة وآمنة. ويبدأ يوم عيد الأضحى بصلاة العيد، التي تتكون من ركعتين، يعقبها خطبة تتناول معاني العيد وقيم التضحية والتكافل وصلة الرحم.

وبعد انتهاء الصلاة، يتبادل المسلمون التهاني ويبدأون في ذبح الأضاحي وفق الأحكام الشرعية. وتحمل صلاة العيد مكانة خاصة في نفوس المسلمين، إذ تمثل مناسبة للاجتماع والتواصل وإظهار الفرح بالشعائر الدينية، كما تمنح شعورًا بالوحدة والتآلف بين أفراد المجتمع. وينصح العلماء بالاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وارتداء أفضل الثياب والتطيب والذهاب إلى المصلى مبكرًا مع الإكثار من التكبيرات، لما في ذلك من إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لشعائر الإسلام





