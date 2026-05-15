Egyptian Gold Prices Drop Today: 55-Juble Decrease in 21-karat Gold and 440-Juble Decrease in Egyptian Pound

The prices of gold in Egypt have dropped today, with a significant decrease in 21-karat gold and a smaller decrease in the Egyptian pound. The 21-karat gold prices have dropped by 55-jubles, while the Egyptian pound has dropped by 440-jubles compared to yesterday's prices. The prices of gold in Egypt are now 53.97-jubles per ounce, while the prices of the Egyptian pound are 52.90-jubles per dollar. The decrease in gold prices is due to the global market fluctuations.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وسجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالأسعار المُسجَّلة أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع التحركات السعرية في الأسواق العالمية.

وجاءت حركة السعر كالآتي: عيار 21 - الفارق اليوميهبط 55 جنيه جنيه الذهب - الفارق اليوميهبط 440 جنيه أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأةأسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 مايو 2026دولار الصاغة اليوم: 53.97 جنيه للشراء | مقابل 52.90 جنيه في البنك لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2026 موجة تراجع طفيفة، إذ فقد عيار 21 - الأكثر مبيعًا في السوق المصرية - نحو 55 جنيهًا مقارنةً بإغلاق أمس، وجاء سعر البيع عند 6,895 جنيهًا للجرام. في المقابل تراجع جنيه الذهب بمقدار أكبر بلغ 440 جنيهًا ليستقر عند 55,160 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 اليوميُعدّ عيار 21 المعيار السائد في المشغولات الذهبية المصرية، ويستحوذ على الحصة الأكبر من التداولات اليومية.

سجّل سعر بيع الجرام من عيار 21 اليوم 6,895 جنيهًا، فيما بلغ سعر الشراء 6,835 جنيهًا، بفارق 60 جنيهًا بين سعرَي البيع والشراء. سعر الجنيه الذهب اليوميُمثّل جنيه الذهب الوحدة الشعبية الأكثر تداولًا في مصر للاستثمار الذهبي، ويزن 8 جرامات من عيار 21. بلغ سعر بيعه اليوم 55,160 جنيهًا، في حين وصل سعر شرائه إلى 54,680 جنيهًا. وكان قد سجّل أمس 55,600 جنيهًا، وبذلك يكون الانخفاض اليومي 440 جنيهًا.

الأونصة الذهبية وسعر الدولارتُداوَل الأونصة الذهبية عالميًا عند مستوى 4,541.53 دولارًا، فيما يُحاكي ذلك محليًا بسعر 245,095 جنيهًا للبيع و242,965 جنيهًا للشراء. ويُسجّل دولار الصاغة اليوم 53.97 جنيهًا مقارنةً بـ52.90 جنيه في البنك المركزي، مما يعكس فارقًا في سعر الصرف يؤثر على تسعير المعدن الأصفر محليًا. أسئلة شائعة عن أسعار الذهب اليوم في مصركم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 مايو 2026؟ يبلغ سعر بيع الجرام من عيار 21 اليوم 6,895 جنيهًا، وسعر الشراء 6,835 جنيهًا.

كم سعر جنيه الذهب اليوم في مصر؟ سجّل جنيه الذهب اليوم 55,160 جنيهًا للبيع، بانخفاض 440 جنيهًا عن أمس. هل انخفض سعر الذهب اليوم أم ارتفع؟ انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع عيار 21 بمقدار 55 جنيهًا وجنيه الذهب بمقدار 440 جنيهًا مقارنةً بأمس الخميس





