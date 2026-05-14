Egyptian Education Minister Confirms Efforts to End Afternoon Classes by 2027 and Expand School Infrastructure

Egyptian Education Minister Mohamed Abdel Latif has confirmed the Ministry's efforts to end afternoon classes in primary schools by 2027 and expand school infrastructure. He also emphasized the importance of teachers and their role in developing students and society.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطتها لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول عام 2027.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة والتوسع في الفصول الدراسية، إلى جانب الإستغلال الأمثل للمباني التعليمية ورفع كفاءة المدارس القائمة، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق انتظام اليوم الدراسي بصورة أفضل. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية معدلات تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وخطط التوسعات الجارية بمختلف المحافظات.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور المعلم المصري وكفاءته وجدارته في أداء رسالته، مؤكدًا أنه يمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي، وأن ما يتمتع به من خبرات وقدرات مهنية يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها التعليم المصري، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمعلمين، إيمانًا بدورهم المحوري في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف الدولة في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية





الخارجية: الدولة تتحرك على أعلى مستوى بشأن واقعة اختطاف ناقلة النفط وسلامة البحارة المصريينThe Egyptian Foreign Ministry is taking a high-level approach to the case of the hijacked tanker and the safety of Egyptian sailors.

Health Minister: Egyptian Nurses Combine Compassion, Expertise, and Humane Caring in Training ..The Health Minister, Dr. Khaled Abdel Azim, has officially launched a 4-month training program for nurses, combining expertise, compassion, and humane care, effectively starting the end-of-year holidays for some students.

Dr. Mufdi Medbouli: The Egyptian Medical Care Provider Combines Knowledge, Skills, and Humane CompassionEgyptian Medical Care Providers are renowned for combining expertise, professionalism, and compassion, as stated by Minister of Health Dr. Mufdi Medbouli.

Egyptian Minister of Education: Video to Explain Exam Questions, Concerns Over Secondary Exam NumbersEgyptian Minister of Education Mohamed Abdul-Latif has announced that the Ministry will soon release a video explaining how to deal with exam questions and answer sheets for the upcoming Secondary School Exams. He also addressed concerns over the number of exam seats and exam locations. The Minister also mentioned the importance of Japan's education system in Mathematics and Science, and how Egypt has learned from it.

Minister of Education: Announcement of Secondary School Students' Seats after EidThe Minister of Education has announced the allocation of seats for secondary school students after the Eid holiday.

