Egyptian Weather Forecast: Hot Summer Days Ahead, Mild Nights

Experts predict hot summer days ahead, with temperatures reaching up to 39°C in some areas. The weather will be mild at night, with temperatures dropping to 19°C. There will be a chance of heavy fog and light rain in some areas.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وتكشف درجات الحرارة بالمحافظاتوعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة. طقس العيد| الأرصاد الجوية توجه 3 نصائح هامة للمواطنيناجواء ربيعية بامتياز..
خبر سار من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس العيدطقس وقفة عرفات .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًاالأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في إجازة عيد الأضحىوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أماتر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى القاهرة 30 19 العاصمة الجديدة 31 18 6 أكتوبر 31 18 بنها 30 18 دمنهور 29 18 وادي النطرون 31 18 كفر الشيخ 29 17 بلطيم 27 17 المنصورة 30 18 الزقازيق 31 19 شبين الكوم 29 18 طنطا 29 17 دمياط 25 17 بورسعيد 26 18 الإسماعيلية 31 18 السويس 31 18 العريش 25 17 رفح 25 17 رأس سدر 31 20 نخل 30 16 كاترين 25 12 الطور 31 21 طابا 29 18 شرم الشيخ 34 24 الغردقة 33 23 الإسكندرية 26 18 العلمين 25 17 مطروح 24 17 السلوم 25 16 سيوة 31 18 رأس غارب 32 20 سفاجا 32 21 مرسى علم 33 24 شلاتين 35 24 حلايب 32 25 أبو رماد 34 24 مرسى حميرة 34 24 أبرق 35 23 جبل علبة 32 25 رأس حدربة 32 25 الفيوم 31 18 بني سويف 32 18 المنيا 32 19 أسيوط 33 19 سوهاج 34 20 قنا 36 23 الأقصر 36 23 أسوان 37 24 الوادي الجديد 35 21 أبوسمبل 37 24 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي : المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 41 28 المدينة المنورة 43 29 الرياض 42 27 المنامة 34 29 أبوظبي 39 27 الدوحة 41 30 الكويت 42 29 دمشق 29 16 بيروت 23 21 عمان 26 14 القدس 24 15 غزة 24 20 بغداد 37 23 مسقط 38 34 صنعاء 30 14 الخرطوم 43 29 طرابلس 25 18 تونس 28 17 الجزائر 24 14 الرباط 37 17 نواكشوط 29 20 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: المدينة العظمى الصغرى أنقرة 23 10 إسطنبول 25 14 إسلام آباد 37 25 نيودلهي 44 29 جاكرتا 33 23 بكين 26 16 كوالالمبور 36 25 طوكيو 28 19 أثينا 29 17 روما 33 16 باريس 33 19 مدريد 33 17 برلين 31 14 لندن 34 15 مونتريال 27 16 موسكو 15 08 نيويورك 26 19 واشنطن 26 19 أديس أبابا 27 1
