Egyptian Pound vs. US Dollar: Thursday's Exchange Rates

This news article provides the latest exchange rates for the Egyptian Pound against the US Dollar, as of Thursday, June 11, 2026. It includes the official exchange rate, as well as rates from various banks in Egypt and the UAE.

استقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالقرب من مستوى الـ 52 جنيها، عقب ارتفاع أمس الاربعاء . وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري وبنك مصر 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

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