Egyptian Ministry of Local Development and Environment: Monitoring and Controlling the Spread of the Indian Mynah Bird

The Egyptian Ministry of Local Development and Environment is actively working to monitor and control the spread of the Indian Mynah bird, a species of the Indian Mynah family, which has been recorded in Egypt. The ministry aims to limit its spread and minimize its impact on local bird species and the environment. The bird's rapid reproduction, adaptability to various environments, diverse food sources, and use of buildings and trees for nesting are some of the factors contributing to its spread. The ministry is implementing a comprehensive management approach, including regular monitoring, field surveys, and the establishment of control measures. These measures include removing vegetation, sealing potential nesting sites in buildings and infrastructure, and managing agricultural waste to reduce the attractiveness of urban areas to the bird. The ministry also emphasizes the importance of protecting native bird species and implementing measures to prevent the introduction of the Indian Mynah bird into natural habitats. Public awareness campaigns are being conducted to educate the public on the importance of controlling the spread of the Indian Mynah bird, such as not breeding or releasing the bird, reporting large gatherings, and educating the public on the negative impact of the bird on the environment.

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة لرصد الأنواع الدخيلة والغازية من الطيور ومتابعة تأثيراتها على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في مصر، تواصل الوزارة تنفيذ برامج الرصد والمتابعة الخاصة بطائر "المينا" الهندي، أحد الأنواع الدخيلة التي تم تسجيلها في مصر، وذلك بهدف الحد من انتشاره وتقليل تأثيراته على الأنواع المحلية ودعم جهود الحفاظ على التوازن البيئي.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأنواع الدخيلة والغازية باعتباره أحد الملفات المهمة المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الأنواع يتم وفق أسس علمية تعتمد على الرصد المستمر وتقييم الأوضاع الميدانية ووضع آليات الإدارة المناسبة للحد من انتشارها. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن طائر المينا الهندي (Acridotheres tristis) ينتمي إلى فصيلة الزرازير (Sturnidae) ورتبة العصفوريات (Passeriformes)، ويعود موطنه الأصلي إلى جنوب آسيا، وتم تسجيله لأول مرة في مصر عام 1999 بشبه جزيرة سيناء، قبل أن ينتشر تدريجيًا في عدد من المناطق شملت مدن القناة والقاهرة الكبرى والدلتا وبعض مناطق الصعيد والمناطق الساحلية.

وأضاف د. منال عوض أن الطائر يبلغ طوله ما بين 23 و26 سنتيمترًا تقريبًا، ويتميز بجسم بني داكن ورأس وعنق أسودين، مع وجود بقعة صفراء عارية حول العين ومنقار وأرجل صفراء زاهية، كما يظهر شريط أبيض واضح على الأجنحة أثناء الطيران، ويُعرف بقدرته العالية على التكيف مع البيئات الحضرية والزراعية وتنوع مصادر غذائه. وأشارت د.

منال عوض إلى أن انتشار طائر المينا الهندي يرجع إلى عدة عوامل من بينها سرعة التكاثر، والقدرة الكبيرة على التكيف مع البيئات المختلفة، وتنوع مصادر الغذاء، واستغلال المباني والأشجار في التعشيش، فضلًا عن قلة المفترسات الطبيعية في بعض المناطق. وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تتبنى نهج الإدارة المتكاملة للحد من انتشار الأنواع الغازية، حيث تركز الجهود الحالية على الرصد العلمي المستمر لتحديد مناطق الانتشار ومتابعة تطور أعداد الطائر، بما يساهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للبيانات والنتائج الميدانية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن برامج الإدارة تشمل أيضًا إزالة الأعشاش وسد أماكن التعشيش المحتملة في المباني والمنشآت خلال الفترات المناسبة، بما يحد من فرص التكاثر وانتشار الطائر، إلى جانب متابعة مواقع التجمعات الرئيسية وتقييم أوضاعها بصورة دورية. وأوضحت د. منال عوض أن الحد من مصادر الغذاء المتاحة للطائر يمثل أحد المحاور المهمة في جهود الإدارة، وذلك من خلال تغطية صناديق القمامة، ومنع إلقاء بقايا الطعام، وتنظيف الأسواق والموانئ، وإدارة المخلفات الزراعية، بما يقلل من جاذبية المناطق الحضرية للطائر.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية حماية الطيور المحلية، حيث تتضمن بعض إجراءات الإدارة تركيب صناديق أعشاش مخصصة للطيور المحلية وتصميم فتحات لا تسمح بدخول طائر المينا الهندي، بما يساهم في تقليل منافسته للأنواع الأصلية، مؤكدة أن برامج الرصد والمراقبة تمثل عنصرًا رئيسيًا في جهود الإدارة، حيث تعتمد على خرائط التوزيع وتسجيل المشاهدات والعد الدوري للأفراد، بهدف معرفة اتجاهات الانتشار وتحديد بؤر المكافحة، مضيفة أن التوعية المجتمعية تمثل أحد المحاور الأساسية في الحد من انتشار الأنواع الدخيلة، من خلال نشر الوعي بعدم تربية أو إطلاق الطيور الدخيلة، والإبلاغ عن التجمعات الكبيرة، والتعريف بأضرار الأنواع الغازية على النظم البيئية. وشددت د.

منال عوض على استمرار متابعة انتشار الطائر ورصد تجمعاته وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم تأثيره على الأنواع المحلية والتنوع البيولوجي المصري، إلى جانب رفع الوعي بخطورة الأنواع الدخيلة والغازية على النظم البيئية. وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة الزراعية والحضرية بضرورة التعاون مع جهود الدولة في الحد من انتشار طائر المينا الهندي، من خلال الالتزام بممارسات الإدارة السليمة للمخلفات، وعدم ترك مصادر غذائية مكشوفة، والإبلاغ عن أي تجمعات كبيرة للطائر، وعدم تربيته أو إطلاقه في البيئة الطبيعية، وذلك دعمًا لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من تأثير الأنواع الدخيلة والغازية على النظم البيئية المصرية.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة الزراعية والحضرية بضرورة التعاون مع جهود الدولة في الحد من انتشار طائر المينا الهندي، من خلال الالتزام بممارسات الإدارة السليمة للمخلفات، وعدم ترك مصادر غذائية مكشوفة، والإبلاغ عن أي تجمعات كبيرة للطائر، وعدم تربيته أو إطلاقه في البيئة الطبيعية، وذلك دعمًا لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من تأثير الأنواع الدخيلة والغازية على النظم البيئية المصرية.

وتهيب وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة الزراعية والحضرية بضرورة التعاون مع جهود الدولة في الحد من انتشار طائر المينا الهندي، من خلال الالتزام بممارسات الإدارة السليمة للمخلفات، وعدم ترك مصادر غذائية مكشوفة، والإبلاغ عن أي تجمعات كبيرة للطائر، وعدم تربيته أو إطلاقه في البيئة الطبيعية، وذلك دعمًا لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من تأثير الأنواع الدخيلة والغازية على النظم البيئية المصرية





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Indian Mynah Bird Egyptian Ministry Of Local Development And Env Monitoring And Controlling Spread Limitation Impact On Local Bird Species Environment Preservation Public Awareness Campaigns

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