Egyptian Archaeologist Dr. Zahi Hawass Calls for Return of Iconic Rosetta Stone to Egypt

Dr. Zahi Hawass, a renowned Egyptian archaeologist, made a significant historical move by standing in front of the glass case containing the Rosetta Stone at the British Museum in London. He addressed the international community with a powerful and formal call to return the unique artifact to Egypt, where it would be displayed in the largest ancient Egyptian museum in the world, showcasing its history and attracting millions of visitors.
في خطوة تاريخية حاسمة، ومن قلب العاصمة البريطانية لندن، وقف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، مباشرة أمام الفاترينة الزجاجية المعروض بها حجر رشيد داخل المتحف البريطاني، ليوجه نداءً رسمياً وقوياً إلى المجتمع الدولي يطالب فيه بعودة هذا الأثر الفريد إلى وطنه الأم مصر، ليكون في استقبال زوار أضخم صرح حضاري في العالم.
عودة حجر رشيدوصرح الدكتور زاهي حواس، في كلمته من داخل المتحف البريطاني قائلاً: «نحن لا نطلب عودة كل القطع الأثرية المصرية الموجودة داخل أروقة المتحف البريطاني، ولكنني أطالب بشكل قاطع وحاسم بمطلب واحد محدد.. وهو عودة (حجر رشيد).
" وشدد حواس ، على الأحقية التاريخية والمكان الطبيعي للأثر قائلاً: «إن هذا الحجر الذي كان مفتاحاً لفك رموز الحضارة المصرية القديمة، يجب أن يكون مكانه الطبيعي والشرعي هو المتحف المصري الكبير، وليس المتحف البريطاني، ليتكامل مع الكنوز المصرية ويُروى تاريخه برؤية حضارية فوق أرض مصر». مؤسسة زاهي حواس تنظم جولة علمية لطلاب التكنولوجيا الحيوية بالمتحف المصري الكبيرالمواجهة الكبرى..
زاهي حواس يسحق خرافات الفضائيين والمدن المفقودة في الاستوديو العالميوفي سياق متصل، أعلن الدكتور زاهي حواس عن تصعيد الجهود الشعبية والدولية لدعم هذا المطلب العادل، من خلال حملة التوقيعات العالمية التي يقودها، مستهدفاً الوصول إلى مليون توقيع كرسالة ضغط شعبية وثقافية دولية واضحة للمطالبة بعودة الحجر، مشدداً في لقاءات صحفية مكثفة مع وسائل الإعلام الإنجليزية على أن الوقت قد حان لاسترداد مصر لحقوقها التاريخية الكبرى، والتي تشمل أيضاً رأس نفرتيتي من متحف برلين، والقبة السماوية (الزودياك) من متحف اللوفر
Rosetta Stone British Museum Egyptian Archaeologist International Community Return Of Artifacts
