Egyptian Finance Ministry Announces Advance May 2026 Salary Payments and New Minimum Wage

The Egyptian Finance Ministry has announced that the May 2026 salary payments will be advanced, starting from Tuesday, May 19, in line with the government's plan to ease the burden on citizens and facilitate the receipt of employees' financial entitlements before the upcoming Eid Al-Fitr holiday. The new minimum wage will also be implemented from July 2026, with the sixth grade reaching LE 8,100. The salary payments will be made in the current rates, without the new increase, and the new minimum wage will be implemented from July 2026.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد.. تواصل مواعيد صرف الرواتب تصدر اهتمامات ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الاحتياجات المالية للأسر المصرية خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أي قرارات رسمية تتعلق بمواعيد صرف الرواتب أو تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك. كما يترقب الموظفون بدء تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين مستوى الدخول ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميًا، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم الثلاثاء 19 مايو، بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من كل شهر، وذلك ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك. وسيتم توزيع صرف المرتبات على عدة أيام متتالية وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون حدوث ضغط كبير على وسائل الصرف المختلفة.

وسيكون الحد الأدنى للأجور الجديد رسميًا اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، وسيصل للدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدءًا من ذلك التاريخ. وسيتم صرف مرتبات شهر مايو 2026 بالقيم الحالية دون تطبيق الزيادة الجديدة، على أن يبدأ العمل رسميًا بالحد الأدنى للأجور الجديد والزيادات المقررة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل





