Egyptian Fatwa Council Clarifies the Ruling on Hair Dyeing for Women

The Egyptian Fatwa Council has provided clarification on the ruling of hair dyeing for women, stating that it is permissible for married women to dye their hair for their husbands, provided they are not deceiving or cheating. For unmarried women, it is also permissible to dye their hair, as long as it is done within the bounds of Islamic law, such as for themselves or in the presence of their mahrams or among other women, while ensuring that they cover themselves and do not expose their hair to non-mahrams.
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صبغ الشعر للمرأة، وما يتردد بشأن كونه تغييرًا لخلق الله أو أمرًا محرمًا، موضحةً أن الأصل في زينة المرأة الإباحة، مع التفريق بين حال المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في بعض الجوانب المتعلقة بالزينة.
ما حكم صبغ الشعر للمرأة ؟ وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرأة المتزوجة يجوز لها أن تتزين لزوجها بكافة أنواع الزينة، ومنها صبغ الشعر، بل وتؤجر على ذلك، حتى وإن كانت كبيرة في السن، لأن التزين للزوج من الأمور المأمور بها شرعًا.
وأضافت أن المرأة غير المتزوجة أيضًا يجوز لها صبغ شعرها، لأن حب الزينة من الأمور الفطرية التي جُبلت عليها النساء، بشرط أن يكون ذلك في إطار الضوابط الشرعية، كأن يكون التزين لنفسها أو أمام محارمها أو بين النساء، مع الالتزام بالحجاب وعدم إظهار الزينة أمام الأجانب. هل ارتداء السواد بعد وفاة الزوج لفترة طويلة حرام؟.. الإفتاء تجيبهل الصلاة بطلاء الأظافر صحيحة بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضحالإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترهاحكم صيام أيام التشريق للمتمتع..
الإفتاء تجيبوأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن صبغ الشعر بأي لون، سواء الأسود أو غيره، جائز للنساء ولا حرج فيه، خاصة إذا كان وجود الشيب يؤثر على الحالة النفسية، لافتةً إلى ضرورة تجنب التدليس أو الغش، كأن تخفي المرأة عمرها الحقيقي عند التقدم للزواج بقصد الخداع، لأن ذلك محرم شرعًا. وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن صبغ الشعر لا يُعد تغييرًا لخلق الله المنهي عنه، لأن التغيير المحرم هو ما كان دائمًا لا يزول، بينما الصبغة مؤقتة تزول مع الوقت ونمو الشعر، منبهةً إلى ضرورة التأكد من سلامة المواد المستخدمة لتجنب أي ضرر، التزامًا بقاعدة عدم الإضرار بالنفس.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها استخدام صبغات الشعر خلال فترة العدة، لأنها من مظاهر الزينة التي تُترك في فترة الإحداد، أما بعد انتهاء العدة فلا حرج عليها في ذلك، ولا تحتاج إلى إذن من أحد كالأخ أو غيره، إذ إن للمرأة الحق في التزين في إطار الضوابط الشرعية
Egyptian Fatwa Council Hair Dyeing Women Islam Marriage Religious Ruling
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bakistani Negotiator Breaks Iranian Nuclear Impasse, Family Overrules TeenagerEgyptian Minister Dr. Ahmad Rustom Hosts a Twinning Review Meeting with Ethiopian Regional IFC Leader Addis Ababa to Discuss Upcoming Actions on Strengthening bilateral relations and Reviewing AIFP Transactions
Read more »
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر 2026News text covering the date of Eid Al-Adha and specific prayers times in different Egyptian cities according to the Central Institute of Astronomy in Egypt.
Read more »
Egyptian State Railways: Additional Train Numbers Scheduled During Eid Al-Fitr HolidayThe text informs about the decisions made by the Egyptian State Railways to increase train numbers during the Eid Al-Fitr holiday to accommodate more passengers on those dates.
Read more »
تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت، يصل إلى 8000 جنيه في عيار 21The Egyptian pound weakens by approximately 100 pounds in the evening trading of today, Saturday, May 23, 2026, compared to what it was on Friday.
Read more »
Dr. Mamed El-Farra' honored by the International Council of Museums and the Egyptian MuseumDr. Mamed El-Farra', Director of Imhourtab Museum, has been honoring by the International Council of Museums and the Egyptian Museum on the occasion of the World Museum Day. Imhourtab Museum was awarded for its accessibility and inclusivity efforts to benefit disabled visitors. The museum houses over 300 unique artifacts, including the earliest royal mummies and rare medical instruments, emphasizing its role as cultural and educational hub.
Read more »
خبراء: عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق الملاكي تعزز تنافسية القطاع وتهبط بالأسعارNews text about the return of Nissan Motor Co., Ltd. to the Egyptian automotive market and its impact on competition and price stability, with the Egyptian pound weakening against the US dollar.
Read more »