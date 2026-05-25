Egyptian Government Announces 2026 Labor Non-Regular Worker Grant and New Support

The Egyptian government has officially started distributing the 2026 Labor Non-Regular Worker Grant, which has been widely welcomed by citizens, especially in the run-up to Eid Al-Fitr. The grant aims to support vulnerable workers and is part of a comprehensive social protection network aimed at improving the living conditions of those who do not have a stable income or stable employment. The grant is part of a series of three special grants for non-regular workers, announced by President Abdel Fattah Al-Sisi, to alleviate the economic burden on citizens and support the first-line beneficiaries. The grant is worth 3,000 Egyptian pounds per worker, resulting from the merger of two grants: one for the annual Eid Al-Fitr grant and another special grant announced by President Al-Sisi during the celebration of Labor Day. The grant is distributed through the National Postal Service branches across the country, ensuring easy access to beneficiaries in all governorates. The grant is intended for non-regular workers registered in the Ministry of Labor database in all governorates of Egypt, including those working in sectors such as daily or seasonal labor. The government's continuous support for non-regular workers reflects its commitment to creating a comprehensive social protection network and integrating them into the formal labor market, ensuring their social and health rights and improving their economic conditions. The government has also launched a series of social support programs aimed at vulnerable groups, aiming to strengthen social stability and improve the quality of life for citizens, especially those who rely on irregular income or seasonal work.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم الجديدة .. بدأت وزارة العمل تنفيذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، والتي تحظى باهتمام واسع من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزامنها مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف توفير دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة العمل صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة دفعة واحدة، تشملان المنحة الدورية التي يتم صرفها سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى منحة استثنائية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن صرف ثلاث منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وقد تم البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 رسميا اعتبارا من يوم 21 مايو 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل حتى يوم 21 يونيو 2026 المقبل، وذلك من خلال جميع منافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المستحقات إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

ويحصل كل عامل مستحق ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهي قيمة ناتجة عن دمج منحتين معا، الأولى هي المنحة الدورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، والثانية منحة استثنائية وجه بها الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي لا تمتلك دخلا ثابتا أو تأمينا وظيفيا مستقرا، خاصة مع ارتفاع معدلات البحث خلال الأيام الحالية عن موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026.

وقد أوضحت وزارة العمل أن الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2026 هي العمالة غير المنتظمة المسجلة فعليا داخل قاعدة بيانات الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المستفيدين هم العمال الذين تم حصرهم وتسجيلهم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين. وسيستفيد من هذه المنحة آلاف العمال في قطاعات متعددة تعتمد على العمالة اليومية أو الموسمية، في إطار خطة حكومية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة بشكل أكبر داخل منظومة العمل الرسمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية مناسبة لهم ولأسرهم.

وقد كشفت وزارة العمل أن إجمالي المبالغ المقرر صرفها ضمن المنحتين يصل إلى 767 مليونا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفا و871 عاملا على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة خلال الفترة الحالية. كما أوضحت الوزارة أن قيمة كل منحة على حدة تبلغ 383 مليونا و806 ألف جنيه، مؤكدة أن صرف المنحتين معا يأتي في إطار الحرص على تقديم دعم حقيقي ومباشر للعمالة غير المنتظمة، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وقد أوضحت وزارة العمل أن استمرار صرف المنح والدعم للعمالة غير المنتظمة يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، ودمج هذه الفئة بصورة فعالة داخل سوق العمل الرسمي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والصحية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وقد تواصلت الحكومة خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة العمالة التي تعتمد على الدخل غير الثابت أو العمل الموسمي





