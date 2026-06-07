Egyptian National Railways Announces Summer Train Service

The Egyptian National Railways have announced the commencement of summer train services, including night and air-conditioned trains between Cairo and Marsa Matrouh and vice versa, starting from Wednesday 10 June. The trains will operate as part of the preparations for the summer season and to boost tourism and accommodate the large number of passengers visiting Marsa Matrouh.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس، اعتباراً من الأربعاء 10 يونيو المقبل، ضمن استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية، واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

القاهرة / مرسي مطروح يوميا، إذ يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التاي. - تشغيل قطار 1935 / 1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميا، اعتبارا من الخميس 11 يونيو، إذ يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 55: 20.

- تشغيل قطار 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/ 6/ 2026، إذ يتحرك من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي، وذلك على النحو التالى أيام السبت / الإثنين / الأربعاء بالتركيب «4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور»، وأيام الأحد / الثلاثاء / الخميس بالتركيب «أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسباني مطور».

- تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/ 6/ 2026، إذ يتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى ، وذلك على النحو التالى أيام الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بالتركيب 4 عربات نوم + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور، وأيام الاثنين / الأربعاء / الجمعة ) بالتركيب أولى مكيفة + ثانية مكيفة أسباني مطور. - تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميا، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/ 7/ 2026، ويتحرك من محطة القاهرة الساعة 21:00 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 04:15 صباح اليوم التالى.

- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يوميا، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/ 7/ 2026، ويتحرك من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالى





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Egyptian National Railways Summer Train Service Night Trains Air-Conditioned Trains Cairo Marsa Matrouh

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