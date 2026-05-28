Egyptian Ministry of Education Announces Mandatory Remedial Programs for Primary School Students

The Egyptian Ministry of Education and Vocational Training has decided to implement mandatory remedial programs for primary school students with learning difficulties in schools until August 31. The programs aim to improve the skills of weak students, especially reading, writing, and arithmetic, and will be supervised by the first grade guidance in the educational administration and the directorate level. The program will be reported to the parents and will be evaluated at the end of the program. In case of failure, the student will be returned to the previous grade.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ برامج علاجية إجبارية لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف في المدارس حتى 31 أغسطس. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على وضع خطط علاجية فعالة تستهدف تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في المهارات الأساسية، وخاصة القراءة والكتابة والحساب.

وسيتم تنفيذ هذه البرامج العلاجية في المدارس تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية. وسيكون على إدارة المدرسة إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه. وسيتم اختبار تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي المقرر لهم عقد "البرامج العلاجية" في كافة المواد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس. وسيتم إعادة تقييم التلاميذ بعد انتهاء البرامج العلاجية في حالة عدم اجتيازهم.

كان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق مديري المديريات التعليمية من خلال وضع الضوابط المنظمة والمتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ داخل المدارس. وكانت قد أعلنت المدارس الابتدائية قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن شروط نجاح تلاميذ صفوف المرحلة الابتدائية 2026.

حيث قالت المدارس الابتدائية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : آخر تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن طلاب صفوف المرحلة الابتدائية 2026 كالتالي: بالنسبة للصفين الأول والثاني الابتدائي : لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من (60٪) وحضور التقييم المبدئي والتقييم النهائي + إجادة القراءة والكتابة. بالنسبة لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي : لكي ينجح التلميذ لابد من الحضور في المدرسة أكثر من (60٪) وحضور الامتحانات الشهرية والتقيمات الأسبوعية + الحصول على 70 درجة في مادة التربية الدينية + إجادة القراءة والكتابة.

وأضاف التلميذ الذي سيغيب ولا يحصل على المطلوب سوف يكون له برنامج علاجي طوال الإجازة الصيفية ولن ينجح إلا بالحضور





