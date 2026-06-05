Egypt to Launch 100+ Vocational Schools with Italian Partner

Egypt's Minister of Education, Mohamed Abd El-Latif, unveiled a ambitious plan to develop the country's vocational education system, including the opening of over 100 vocational schools in partnership with Italy starting from the upcoming academic year. The students enrolled in these schools will receive internationally-certified diplomas, opening up opportunities for employment both domestically and abroad, either in Egyptian companies operating in the Egyptian market or in European Union countries. The minister also mentioned that the Ministry aims to have all vocational schools internationally-accredited by 2030. In addition, students will be introduced to programming and artificial intelligence from the upcoming academic year, using the same educational platforms as students in the general education system. The plan also aims to reach a target of 300 vocational schools by 2026, with the possibility of increasing the number of internationally-accredited schools before 2030. The minister also emphasized the importance of choosing the right educational path based on students' interests and abilities, and the need to continue providing both vocational and academic education to meet the needs of the job market.

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة طموحة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، تتضمن افتتاح أكثر من 100 مدرسة فنية بالشراكة مع الجانب الإيطالي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كوادر مؤهلة وفق المعايير الأوروبية والدولية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال ‘منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط’ أن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس سيحصلون على شهادات معتمدة دوليًا، تتيح لهم فرص العمل داخل مصر وخارجها، سواء في الشركات الدولية العاملة بالسوق المصرية أو في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا خلال السنوات المقبلة. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة تعمل حاليًا مع 16 دولة شريكة في مجال تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية تستهدف تحويل التعليم الفني المصري إلى نموذج دولي يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تطوير التعليم الفني يسهم في توفير عمالة مدربة وفق المواصفات العالمية، الأمر الذي يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية على التوسع في السوق المصرية.

‘الحدث يتعلق بمستقبلكم’|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفن





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