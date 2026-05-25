Events in Aswan on Sunday, May 24, 2026

The news text describes various events that took place in Aswan on Sunday, May 24, 2026. The events include the governor of Aswan, Mr. El-Ashin, inspecting a water break in front of the General Library and visiting a school in Aswan. The text also mentions the efforts of the Health Department, the participation of the governor in a celebration, and the inspection of a university by the vice-chancellor.

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 24/5/ 2026 أحداث متنوعة . واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بمتابعة جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح كسر بخط المياه أمام مكتبة مصر العامة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع الأعطال الطارئة .

متابعة ميدانية لمحافظ أسوان لإصلاح كسر بخط مياه فى ظل الإستعدادات المكثفة من مختلف الجهات لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، وبناءاً على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واصلت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة جهودها فى تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق المحافظة ، لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

حملات مكثفة للطب البيطرى بأسوان على محلات الجزارة والأسواق استعداداً لعيد الأضحى المبارك كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بحضور حفل تخرج طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية بالمدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد بأسوان ، وذلك وسط مشاركة لمدير التعليم العام فيصل عبد النعيم ، ومصطفى محمود مدير المدرسة ، فضلاً عن القيادات التعليمية ومشرفى ومعلمى المدرسة وأعضاء مجلس الآباء وأولياء الأمور. محافظ أسوان يكلف السكرتير العام لحضور حفل تخرج طلاب المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد جهود متنوعةمنصة جامعة أسوان للتسويق الرقمي ترى النور قريبا..

نافذة عالمية لتسويق إبداعات الطلاب والخريجين ودعم الهوية الأسوانيةفي أسوان.. إلغاء حكم الإعدام على ملك الذهب والقضاء بالسجن المؤبد لهشارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لـ«يوم أفريقيا» والتي استضافتها جامعة القاهرة، بحضور رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والقيادات الأفريقية.

جامعة أسوان تشارك فى احتفالية «يوم أفريقيا» بجامعة القاهرة أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وذلك بحضور الدكتورة عواطف حامد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات إجتماع مجلس الصحة الإقليمى ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب المختصين بمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومديرى المستشفيات ، ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلوم الصحية ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الخدمات الصحية ، والقيادات التنفيذية والدينية . محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى لتعزيز المنظومة الصحية





