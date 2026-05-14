First Free Birth in a Government Hospital in Egypt

The program 'Good Morning Egypt' has been monitoring the continuous efforts made by the government to develop the healthcare system and improve the quality of medical services provided to citizens. After the announcement of the General Hospital in Port Said registering the first full natural childbirth, a step aimed at supporting and encouraging safe natural childbirth and reducing unnecessary surgical interventions.

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بعد إعلان مستشفى الغردقة العام تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل داخل قسم النساء والتوليد، في خطوة تستهدف دعم وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل التدخلات الجراحية غير الضرورية.

تسجيل أول ولادة طبيعية مجانية بالكامل بمستشفى الغردقة العام، بطولة على عجلات الإسعاف.. طاقم إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة ويجري ولادة ناجحة داخل السيارة بأبو صوير، محافظ الوادي الجديد تقرر زيادة دعم الولادة الطبيعية لـ1000 جنيه للطبي، وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، خاصة في المحافظات السياحية والحدودية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

نجاح أول ولادة طبيعية مجانية بالغردقة، وأشار التقرير إلى أن مستشفى الغردقة العام شهد إجراء أول حالة ولادة طبيعية مجانية بالكامل وسط متابعة طبية دقيقة ومنظومة عمل متكاملة، حيث جرت عملية الولادة بنجاح مع استقرار الحالة الصحية للأم والطفل وخروجهما بسلام بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأكد البرنامج أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الصحي الأفضل في كثير من الحالات، إلى جانب تخفيف الأعباء المادية عن الأسر المصرية.

إشراف طبي ومتابعة دقيقة، وأوضح التقرير أن عملية الولادة تمت تحت إشراف الدكتورة عبلة الألفي، وبمتابعة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة رشا عادل مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات. كما تابع الحالة داخل المستشفى الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام ونائب مدير المستشفى، بمشاركة عدد من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للأم والمولود.

مشاركة فريق طبي متكامل، وأشار برنامج «صباح الخير يا مصر» إلى أن نجاح الولادة جاء نتيجة تعاون فريق طبي وتمريضي متكامل، ضم أطباء النساء والتوليد والأطفال والتمريض، حيث شارك في متابعة الحالة الدكتور محمد عبد الرازق، مساعد أخصائي النساء والتوليد، إلى جانب عدد من نواب القسم. كما ساهم فريق التمريض، بقيادة ميس إيمان سامي، رئيس التمريض، في تقديم الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة للأم والطفل طوال فترة الولادة وبعدها.

دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، وأكد التقرير أن مستشفى الغردقة العام تواصل جهودها لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر، من خلال توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة داخل الأقسام المختلفة. وأشار البرنامج إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الرعاية الصحية، خاصة في ملف صحة الأم والطفل، والذي يحظى بأولوية كبيرة ضمن المبادرات الصحية القومية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Healthcare System Government Hospital Natural Childbirth Medical Services Citizens Support Encourage Safe Natural Childbirth Unnecessary Surgical Interventions Government Health Healthcare Medical Services Citizens Support Encourage Safe Natural Childbirth Unnecessary Surgical Interventions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ديرتور للسياحة: مصر تتصدر الوجهات الشتوية القريبة الأكثر شعبية لدى الألمانThe director of tourism in Egypt, Samir Faraj, stated that Egypt is the most popular winter destinations close to Germany.

Read more »

رئيس الجمهورية يتعاون مع CMA - CGM الفرنسية على تعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة محطة حاويات في ميناء السخنةPresident NAME today met with Rodolph Sadek, President of CMA - CGM French, at the sidelines of the Africa - France Summit in Nairobi to discuss ways to deepen cooperation and enhance economic and trade integration between Egypt and African countries, as well as support for port and container traffic. President Sisi also highlighted CMA - CGM's role in building and operating the first semi-automated container terminal in Egypt, "Bahr El-Ahmar Container Terminal" in Port Said.

Read more »

جامعة المنصورة تستضيف نهائي «Hult Prize Egypt 2026» لريادة الأعمالاستضافت جامعة المنصورة،، التصفيات النهائية لمسابقة «Hult Prize Egypt 2026»، أكبر مسابقة طلابية عالميًّا في مجال ريادة الأعمال المجتمعية.

Read more »

Important and Recent Economic and Business News in EgyptYou will find a summary of the most important and recent economic and business news in Egypt. The news includes updates on the stock market performance, changes in dollar exchange rates, changes in government regulations, and financial market assessments. It is hoped that Economics and Business professionals will benefit from reading this news which provides information that business and economic news can provide a better understanding of the dynamics of the market in Egypt.

Read more »

بيان مشترك للقمة المصرية الأوغندية: تعهدات السيسي وموسيفيني لحماية أمن القارة الأفريقية ومستقبل التنميةEgypt-Uganda joint statement: President Sisi's and Prime Minister commitment to protect African security and development

Read more »

Joint Statement from Egypt-Uganda Summit: Security and Future Development Deal by President Sisi and President MudrykThe joint statement from the Egypt-Uganda summit includes commitments by President Sisi and President Mudryk to protect Africa's security and promote future development.

Read more »