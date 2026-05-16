First Images of 2026 Second Term Exams in Schools Show Regularity

The article highlights the first images of the 2026 Second Term Exams in Schools, which show regularity on the first day of the exams. The images were taken by the news site, Sodi Al-Balad. The director general of the Shorouk Educational Administration, Wessam Jad, visited and monitored two schools, the Ahmed Menaseh Official School for Languages and the Shorouk Primary School, to ensure the regularity of the exams and the provision of a suitable environment for students in the exam rooms. He praised the good organization and discipline inside the schools and thanked the school administrations and teaching staff for their efforts in organizing the exams in a manner befitting our students.

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس في أول يوم لها . ومن جانبه .. قام وسيم جاد مدير عام إدارة الشروق التعليمية بالقاهرة ، بزيارة ومتابعة مدرستي: الشهيد الرائد أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات ، و الشروق للتعليم الأساسي ، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل واطمأن مدير إدارة الشروق التعليمية ، على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد أشاد مدير إدارة الشروق التعليمية ، بحسن التنظيم والانضباط داخل المدارس، مثمنًا جهود إدارات المدارس وهيئات التدريس في العمل على خروج الامتحانات بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب. وتنطلق اليوم السبت امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر .

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس ولجان الامتحانات ، استعدادًا لبدء امتحانات المواد الأساسية لجميع صفوف النقل اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦ حظر حيازة الموبايل و أي أجهزة غش بلجان امتحانات الترم الثاني بالمدارسشكاوى من صعوبة الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج مع بدء امتحانات الترم الثاني اليومبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 العملية والمعملية بجميع محافظات.. اليوماليوم ..

بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقينجدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية. وفي محافظة الجيزة : وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات. وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Second Term Exams Regularity First Day Director General Shorouk Educational Administration Ahmed Menaseh Official School For Languages Shorouk Primary School Organization Discipline Exams Students Environment Regularity First Day Director General Shorouk Educational Administration Ahmed Menaseh Official School For Languages Shorouk Primary School Organization Discipline Exams Students Environment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم.

Read more »

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2026 في الفيومأنهى تعليم الفيوم استعداداته لانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2026، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الثاني.

Read more »

التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامةأكد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إن هناك 200 حالة بالثانوية العامة أجرت عمليات زراعة قوقعة ، سيتم السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

Read more »

الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد 2026 تحت شعار المريض أولًانظّمت وزارة الصحة والسكان احتفالية اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد (World MS Day 2026) تحت شعار “Putting the MS Patient First

Read more »

الدقيق بـ 18 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026نستعرض أسعار السلع التموينية 14 مايو 2026 داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة

Read more »

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم.. تنطلق غدًاساعات قليلة تفصلنا على امتحانات آخر العام 2026 وفي السطور الآتية تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم والتي تنطلق غدا السبت - الوطن

Read more »